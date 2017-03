Ronaldo chuẩn bị "nhả đạn"

Với thông tin này thì chắc chắn thủ môn đội khách sẽ phải "lạnh gáy", bởi ở trận lượt đi, Ronaldo đã "bắn 2 phát đại bác", giúp Real giành chiến thắng bằng tỷ số 5-2.

"Sát thủ" Ronaldo đã sẵn sàng trở lại.

Cristiano Ronaldo đã không thi đấu cho Real kể từ ngày 30/10 do chấn thương ở mắt cá chân, sau một pha vào bóng đầy quyết liệt của hậu vệ đang chơi cho Marseille, Diawara. Trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế, vào rạng sáng mai, tiền vệ người Bồ sẽ chính thức trở lại sân cỏ sau 55 ngày phải ngồi chơi xơi nước.



Thông tin này đã được đích thân HLV Pellegrini xác nhận: "Ronaldo đã cho thấy sự hồi phục ở những buổi tập gần đây. Vì vậy, anh ấy sẽ có tên trong đội hình thi đấu".



Tại bảng C, Real Madrid đang có 7 điểm như AC Milan nhưng vẫn phải xếp thứ hai do kém chỉ số đối đầu. Ở loạt trận áp chót này, trên sân nhà San Siro, Milan sẽ có cơ hội đòi lại món nợ thua 1-2 trước Marseille hồi tháng 9. Trong khi đó, Real Madrid chỉ phải tiếp đối thủ nhẹ ký FC Zurich nên gần như chắc chắn 3 điểm sẽ nằm gọn trong túi của thầy trò Pellegrini. Vấn đề còn lại là Real sẽ đá như thế nào, thắng ra sao để chuẩn bị tinh thần cho trận El Clascico với Barcelona vào Chủ nhật tới, và Ronaldo có lập được cú đúp như ở trận lượt đi hay không?



Về phía đội khách, mặc dù không còn nhiều hi vọng đi tiếp vào vòng sau nhưng giả thiết về một cơn địa chấn tại sân Bernabeu vẫn có thể diễn ra. Nên nhớ rằng, FC Zurich từng đánh bại AC Milan với tỷ số 1-0 ngay tại San Siro, trong khi Los Blancos phải chật vật lắm mới kiếm được 1 điểm từ tay Rossoneri sau 2 lượt đấu.





Theo Song Mai (VTC)