Ronaldo hạnh phúc vì được tha thứ lỗi lầm

Do phải phẫu thuật mắt cá chân, Cristiano Ronaldo lỡ mấy trận đầu mùa. Anh mới chỉ trở lại trong vai trò dự bị ở cuộc đấu với Villarreal tại vòng bảng Champions League hồi giữa tháng 9. Khi anh vào sân, Old Trafford vang tiếng pháo tay. Nhiều người đứng dậy hô to: "Ronaldo muôn năm", "Mừng anh trở lại, Ronaldo"...

"Trong trận đấu đầu tiên đó tôi không thấy sợ hãi mà chỉ có chút háo hức xem CĐV sẽ phản ứng thế nào thôi", ngôi sao chạy cánh tâm sự. "Ơn Chúa là mọi thứ đều ổn. Điều đó cho thấy mọi người không quên tất cả những điều tốt đẹp mà chúng tôi cùng nhau giành được. Tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó".

Sau khi Ronaldo tái xuất, MU ít nhiều giũ bỏ được chuỗi thành tích nghèo nàn đầu mùa. Họ biết đến những chiến thắng liên tiếp ở cả Ngoại hạng lẫn Champions League, dù không ít trận trong số đó chưa thực sự thuyết phục.

Cá nhân siêu sao người Bồ Đào Nha từ khi trở lại cũng kịp có được hai pha lập công và tung ra không ít đường chuyền thành bàn cho đồng đội. Anh mong chờ sẽ tái hiện màn trình diễn ấn tượng mùa trước: 42 bàn thắng trên mọi mặt trận.

"Mọi chuyện đang mỗi lúc một tốt đẹp hơn", anh nói. "Tôi mong muốn tái lập được thành tích của mùa trước và tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của bản thân".

Ronaldo nói vậy nhưng cũng có những biểu hiện khiến người MU không thể hoàn toàn yên tâm về tương lai của anh ở sân Old Trafford. Rõ rệt nhất là trong chuyến hành quân đến sân Aalborg (Đan Mạch) ở Champions League.

Khi đó, Ronaldo ngồi lặng lẽ, một mình một hàng ghế trên máy bay. Không nói chuyện hay tham gia vào bất cứ một trò đùa nào cùng đồng đội khi đến nơi. Anh sau đó cũng không tham gia họp báo và hầu như không nói lời nào với đồng đội trong suốt trận đấu hôm đó.

Về phần Real Madrid, hôm qua họ lại tuyên bố sẽ tiếp tục chèo kéo Ronaldo vào mùa hè năm tới.