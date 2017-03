Ronaldo trực chỉ Madrid với bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng

Sau một tháng tìm hiểu kỹ càng và khai thác rất nhiều nguồn thông tin, tờ News of the World đã cho đăng tải tin tức về vụ chuyển nhượng của siêu sao MU tới Bernabeu, trong một bản hợp đồng lên đến 100 triệu bảng. Đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp Los Blancos săn đuổi cầu thủ vừa đoạt giải Quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA tiền hành bình chọn.

Mặc dù Ramon Calderon - người được cho là đã thuyết phục được Ronaldo đầu quân cho Bầy kền kền trắng - vừa bị cách chức hồi đầu năm, nhưng rất có thể vị tân chủ tịch (nhiều khả năng là Florentina Perez) sẽ tìm cách thương thảo với The Red về thương vụ CR7. Ngoài ra, Kaka cũng nằm trong kế hoạch tái thiết Nhà trắng của vị chủ tịch tập đoàn ACS đầy quyền lực này.

"Real đã phác thảo sẵn một kế hoạch khả thi để chiêu mộ Cristiano." News of the World dẫn lại lời phát biểu của một nguồn tin thân cận trong Hoàng gia Tây Ban Nha. "Hiện cậu ấy không cảm thấy hài lòng vì bị cư xử rất bất công bởi các trọng tài Premiership, cũng như con người ở đó. Chính vì vậy tới Madrid sẽ là một giải pháp tốt để quên đi sự bực dọc mà Ronaldo phải nén lòng chịu đựng. Tất nhiên, MU chắc chắn sẽ phản đối dữ dội nhưng Real sẽ tìm đủ mọi cách để mời họ ngồi vào bàn đàm phán."

Thậm chí theo những nguồn tin lưu hành nội bộ, Real đã đạt được thỏa thuận với Man United, Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes của anh, về những điều khoản trong bản hợp đồng mới. Gần đây, cựu chủ tịch Calderon đã mạnh miệng tuyên bố Ronaldo sẽ được đoàn tụ với người đồng đội trong máu áo ĐTQG, Pepe, ở Bernabeu:

"Cristiano muốn được thi thố tài năng ở Santiago Bernabeu. Đã không dưới một lần cậu ấy tiết lộ với tôi rằng muốn chuyển đến chơi cho Real, và rất có thể vào cuối mùa giải năm nay Ronaldo sẽ được như ý muốn".