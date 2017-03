Ryan Giggs: Ngoại tình với cả em dâu!

Những sóng gió liên tiếp ập tới Ryan Giggs trong thời gian qua. Khi mà vụ scandal tình ái với Imogen Thomas chưa đi qua thì “phù thủy xứ Wales” lại phải đối diện với “sóng gió” khác khi ngày hôm qua, tờ New of the World vừa tiết lộ thông tin cực sốc rằng “ngài mẫu mực” đã quan hệ bất chính với…em dâu Natasha của mình trong 8 năm qua.





Giggs tiếp tục gây chấn động bằng scandal tình ái với em dâu Natasha

Mọi chuyện bắt đầu từ cái tên bí ẩn “UKN” được lưu trong danh bạ điện thoại của Giggs. Căn cứ theo điều tra của New of the World, “UKN” chính là từ viết tắt của “You Know Who”. Và người “bí ẩn” đó không ai khác chính là Natasha, vợ của Rhodri (em trai của Giggs).

Theo New of the World, năm 2003, Giggs và Natasha (khi ấy đang độc thân) quen nhau tại hộp đêm Sugar Lounge tại Manchester và ngay trong đêm hôm đó, cả hai đã “mặn nồng” trong nhà một người bạn của “lão tướng” người xứ Wales. Khi đó, Natasha chưa bước sang tuổi…20. Đáng chú ý hơn, thời điểm này, Stacey (vợ của Giggs) đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người.

Suốt mấy tháng sau đó, bộ đôi Giggs – Natasha thường xuyên gặp nhau để “tâm sự”. Một người bạn của Natasha từng thổ lộ rằng: “Cô ấy biết đang là hành động sai trái và đã cố gắng chia tay nhiều lần, nhưng có lẽ Giggs như một thứ thuốc phiện khiến Natasha mê mẩn. Mặc dù cậu ta không bao giờ thể hiện những cử chỉ lãng mạn hay nói một lời yêu Natasha. Quan hệ giữa họ chỉ vì sex”.

Tháng 5/2003, Natasha bắt đầu quen và hẹn hò với Rhodri. Hai tháng sau đó, Giggs chủ động chấm dứt mối quan hệ của hai người. Thậm chí, khi Natasha được mời tới dự một bữa tiệc do gia đình Giggs (với tư cách bạn gái của Rhodri), cầu thủ của MU đã vờ như không quen biết cô.

Sau đó, Giggs và Natasha không gặp nhau nữa cho tới năm 2004, đích thân tiền vệ MU chủ động liên lạc với “em dâu tương lai” và tất nhiên hai người lại có một đêm mặn nồng với nhau. Tới năm 2005, Natasha chính thức làm lễ cưới với Rhodri và mang thai 1 năm sau đó.

Nhưng Giggs vẫn không buông tha cô, tháng 6/2006, hai người lại mặn nồng trong một giải golf từ thiện. Tới tháng 6/2008, tin đồn về mối quan hệ bất chính giữa Giggs và Natasha lan khắp Manchester khi đó, Natasha được biết tới như một trong những người bạn gái của tiền vệ người xứ Wales.

Lần cuối cùng hai người “ân ái” với nhau vào ngày 9/4 vừa qua (không lâu sau khi vụ scandal tình ái giữa Giggs và Imogen Thomas bị phanh phui).

Hiện tại, “lão tướng” 37 tuổi này vẫn im lặng sau những thông tin mà New of The World đăng tải. Dù thế nào, hình tượng “ngài trong sạch” trong mắt người hâm mộ mà Giggs cố xây dựng bấy lâu nay đã bị sụp đổ nghiêm trọng.

Giờ đây dư luân đang tự hỏi liệu sau Natasha, Imogen Thomas, trong thời gian tới sẽ có thêm bao nhiêu scandal tình ái liên quan tới Giggs được đưa ra ngoài “ánh sáng”.

Theo H.Long (Dân trí)