Sài Gòn "quá tải" vì Việt Nam thắng Thái

Tại khu vực trung tâm TP, tất cả các tuyến đường như Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi... được lấp kín bởi dòng người đổ về đây ăn mừng chiến thắng của ĐTVN.

Riêng tại khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 3), trong đêm 24/12 ước chừng có đến gần 3.000 bạn trẻ đến xem và cổ vũ cho ĐTVN. Chưa cần đợi tiếng còi kết thúc trận đấu, đường Phạm Ngọc Thạch đã "hóa" thành một rừng người di chuyển san sát. Họ vẫy cờ, thổi kèn, xịt bình kim tuyến, bọt tuyết... và tất nhiên không ngớt hô vang: "Việt Nam vô địch"!

Phạm Thu Trang, sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế TP.HCM là một trong những bạn trẻ xem bóng đá thường xuyên tại Nhà văn hóa Thanh niên mỗi khi có ĐTVN thi đấu. Chia sẻ với phóng viên VTC News, Trang cho biết: "Lúc này đây là một cảm xúc rất khó tả. Dm cũng như những người Việt Nam đã phải chờ đợi từ quá lâu rồi. Không còn có thể thốt lên từ nào trong lúc này bằng hai chữ: tuyệt vời! Chúng ta sẽ mãi đứng đằng sau ủng hộ, cổ vũ và chia sẻ tất cả những niềm vui chiến thắng của các cầu thủ VN. Việt Nam vô địch"!

Vừa lúc đó một học sinh đeo phù hiệu Trường THPT BC Marie Curie (Quận 3) hét to: "Việt Nam Number One (số 1) Công Vinh, Vũ Phong là anh hùng..."!

Dòng người đổ về càng lúc càng đông làm cho tất cả mọi sự di chuyển tại khu vực trung tâm thành phố đêm 24/12 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nhưng có vẻ không ai thấy căng thẳng bởi cảnh tắc đường lần này.

Biết chúng tôi là phóng viên, anh Adrew Nicolas (người Thụy Điển), tự nhận là một fan cuồng nhiệt của bóng đá, nói: "Chiến thắng cho Việt Nam là hợp lý và công bằng. Tôi cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến rất mạnh trong thời gian tới...".

Đến 23h30 đêm 24/12, khu vực ngay trước Nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ và những khu vực lân cận vẫn còn rất đông nghẹt người đi mừng chiến thắng. Không khí đón Giáng sinh như chìm hẳn trước sự bùng nổ của niềm vui chiến thắng. Nhưng cũng chưa bao giờ, TP.HCM lại có một mùa Giáng sinh hạnh phúc như hôm nay.

Chia sẻ niềm vui với phóng viên, bạn Thanh Trà (sinh viên ĐH Marketting TP.HCM) cho biết tối hôm nay bạn đã chuẩn bị được gần 200 lá cờ to, nhỏ đủ loại. Chỉ trong vòng gần 1 giờ đứng bán tại khu vực trước Nhà thờ Đức Bà (bắt đầu từ 9h30 tối) Trà đã bán được gần 150 chiếc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong đêm 24/12 giá loại cờ khổ to là 30.000 đồng/chiếc, cờ nhỏ 15.000 đồng/chiếc, băng rôn quấn quanh đầu trung bình 5.000 - 10.000 đồng/chiếc. Các loại nước giải khát tối 24/12 cũng đã được đẩy lên với giá chóng mặt. Tuy nhiên, tất cả đều bán "đắt như tôm tươi".

Trao đổi nhanh với chúng tôi khi đã chuẩn bị bước sang một ngày mới, Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM cho biết: Trong tối 24/12, Phòng CSGT đã yêu cầu tất cả các đội, trạm cũng như lực lượng CSGT các quận nội thành trực chiến 100% quân số với tinh thần cao nhất để đảm bảo cho người dân TP có một mùa Giáng sinh an toàn, ăn mừng chiến thắng bóng đá trọn vẹn. Tính đến 23h30 đêm 24/12, báo cáo nhanh mà Thượng tá Vân nắm được từ các quận báo về thì đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.