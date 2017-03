Sân Thống Nhất vẫn mở cửa đón khán giả

Như Pháp Luật TP.HCM đã phân tích về bản án lạ đời đã bắt CLB phải thi hành án khi chưa hết thời hạn kháng án và CLB Sài Gòn FC cùng ban tổ chức sân Thống Nhất đã kháng án từ bất hợp lý này.

Chiều qua, ông Trần Đình Huấn, Trưởng ban Tổ chức sân Thống Nhất, cho biết vẫn phối hợp với CLB Sài Gòn FC tổ chức trận đấu tiếp V. Hải Phòng có bán vé cho khán giả vào sân. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sân Thống Nhất cam kết sẽ bảo đảm an toàn, an ninh cho trận đấu này với việc “khoanh vùng” và kiểm tra chặt chẽ các CĐV Hải Phòng có tiếng dễ kích động. 250 nhân viên an ninh được huy động cho trận đấu này, ngoài lực lượng cảnh sát mặc sắc phục còn có bảo vệ “chìm” trên khán đài và đội vệ sĩ chuyên nghiệp, trong đó có các nữ vệ sĩ tham gia kiểm soát khán giả nữ.

Một trận đấu hết sức thú vị bởi đây cũng là trận đầu tay của ông Lê Thụy Hải với V. Hải Phòng cùng nhiệm vụ phải thắng trong khi Sài Gòn FC lại đang hưng phấn cao và muốn nhận đủ điểm trên sân Thống Nhất.

 Các trận đấu khác: HA Gia Lai - NaviBank SG (16 giờ 10); V. Ninh Bình - Thanh Hóa (VTV3 trực tiếp 16 giờ 10).

GIA HUY