Sân Thống Nhất “vô tội” sau vụ ẩu đả

Theo kết luận của Ban kỷ luật VFF, trong trận TPHCM - SL Nghệ An diễn ra trên sân Thống Nhất chiều 28/6 đã xảy ra xô xát xảy ra trên khu vực khán đài D, khi một số CĐV SL Nghệ An xé pano quảng cáo của đội chủ nhà TPHCM. Nhưng sự cố này đã được lực lượng an ninh giải quyết tốt, không làm ảnh hưởng đến an ninh và an toàn trận đấu.

Vụ ẩu đả giữa CĐV đội TPHCM và CĐV Nghệ An có tính chất nghiêm trọng, nhưng sáng hôm nay đã không có một bản án kỷ luật nào được dành cho các bên có liên quan. Theo giải thích từ Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường:

“Cả trận đấu đều diễn ra an toàn, còn vụ xô xát đã xảy ra sau khi trận đấu đã kết thúc, BTC sân đã đóng cửa, và khán giả đã ra về nên không thể xử lý kỷ luật BTC sân hoặc đội TPHCM. Vụ ẩu đả xảy ra ngoài đường phố thì là vấn đề của xã hội và vượt tầm kiểm soát của BTC sân Thống Nhất…”.

Cũng theo ông Hường, trong buổi sáng nay Ban kỷ luật đã nghiên cứu báo cáo của Phó BTC giải Dương Nghiệp Khôi, người trực tiếp có mặt trên sân thống Nhất. Xem xét văn bản báo cáo do Giám đốc ĐH Đỗ Duy Thịnh đội TPHCM gửi ra. Tất cả 2 văn bản này đều khẳng định, sự việc xảy ra sau khi trận đấu đã kết thúc được 30 phút và ở ngoài khuôn viên sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, thông tin từ các phóng viên tác nghiệp ở sân Thống Nhất chiều tối ngày 28/6 lại cho biết vụ ẩu đả được khơi nguồn từ bãi gửi xe ở sân Thống Nhất, sau khi trận đấu kết thúc được 10 phút, chứ không phải sau 30 phút như giải trình của đại diện BTC giải và BTC sân.

Trong vụ ẩu đả xảy ra chiều 28/6, một số đối tượng thuộc Hội CĐV đội TPHCM đã tấn công phóng viên Quang Liêm của báo Người lao động. 3 đối tượng được xác định tham gia vào vụ hành hùng gồm: Phan Vình Giai, Xa Văn Phước, Hà Thị Huệ.

Nhưng Giám đốc ĐH Đỗ Duy Thịnh lại khẳng định: Hội CĐV mới của TPHCM đang trong quá trình thành lập. Cả 3 đối tượng trên đều thuộc Hội CĐV Cảng Sài Gòn cũ, chứ không phải thuộc sự quản lý của Hội CĐV lâm thời TPHCM hiện tại… Điều này đồng nghĩa là Hội CĐV đội TPHCM không phải chịu những trách nhiệm liên đới.

Văn bản duy nhất được Ban kỷ luật đưa ra sau buổi “xử án” sáng nay là bản thống báo đề nghị BTC giải chỉ đạo BTC sân Thống Nhất phối hợp cùng Công an các phường, quận ở xung quanh để tham gia tăng cường công tác an ninh sau trận đấu trong thời gian sắp tới…

Kết thúc vòng 18, đã có rất nhiều dấu hỏi về độ “sạch” trong chiến thắng 2 - 0 của T&T Hà Nội trước chủ nhà HA Gia Lai.

Tuy nhiên kết luận của Ban kỷ luật khẳng định, không có bất cứ dấu hiệu tiêu cực nào xuất hiện trên sân Pleiku chiều 28/6. Việc HA Gia Lai thua là không bất ngờ, đội chủ nhà không có sự phục vụ của Thonglao, Lee Nguyễn nhận thẻ đỏ và HA Gia Lai đang xuống giảm sút phong độ?.