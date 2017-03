Sáng nay, công an Nghệ An ra Hải Phòng giải quyết vụ loạn đả

Theo trung tá Nguyễn Huy Minh, Công an thành phố Vinh, người bị nạn 23 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm không xa sân vận động Vinh - nơi diễn ra vụ loạn đả của cổ động viên Nghệ An và Hải Phòng

Hiện, công an chưa xác định được thanh niên bị chết có liên quan đến vụ ẩu đả trên sân Vinh hay chỉ là người dân bình thường đi ngang qua khu vực đó. Chiếc xe gây tai nạn đã bị công an thành phố tạm giữ để xác minh.

Sáng 26/5, thượng tá Ngô Sơn, phó trưởng công an TP Vinh kiêm phó ban tổ chức giải đã lên đường ra Hải Phòng để cùng công an địa phương này tiếp tục giải quyết sự việc. Theo thượng tá Sơn, hiện chưa thể kết luận gì nhiều về vụ việc.

Trao đổi với VnExpress, đại tá Phạm Hiệp, phó giám đốc Công an Hải Phòng cho biết, ông mới được thông báo và cũng chưa hoàn toàn nắm rõ sự việc. "Sáng nay, tôi đã đã gọi điện cho thiếu tướng Võ Trọng Thanh, giám đốc công an Nghệ An để phối hợp giải quyết", đại tá Hiệp nói.

Còn theo thượng tá Dương Tự Trọng, trưởng phòng PC14 - Công an Hải Phòng, sự việc xảy ra trên sân Vinh nên về nguyên tắc, công an thành phố Vinh và công an tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chính.

Sự cố chiều qua trên sân Vinh được coi là vụ ẩu đả tồi tệ nhất trong lịch sử V-League khi hàng ngàn cổ động viên SLNA và Hải Phòng đã lao vào nhau. Thậm chí, họ còn đánh cả cảnh sát. Đến tận 22h đêm, công an thành phố Vinh mới đưa được đoàn xe cổ động viên Hải Phòng thoát ra khỏi thành phố.

Cách đây hơn một tháng, máu cũng đã đổ sau trận hoà giữa SLNA và Thể Công trên sân Vinh. Riêng CLB Hải Phòng và BTC sân Lạch Tray của họ từng bị BTC giải V-League kỷ luật vì liên tiếp để xảy ra tình trạng CĐV phấn khích đốt pháo sáng ăn mừng.