Sao bóng rổ cán mốc 30.000 điểm tại NBA

Bryant bước vào trận đấu này chỉ cần ghi 13 điểm là đạt tới cột mốc trên nhưng trước đội bóng cũ anh từng gắn bó gần 17 năm trước, Bryant đã ghi 29 điểm. Trong lịch sử NBA chỉ có 4 VĐV khác từng ghi nhiều hơn 30.000 điểm là Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Michael Jordan và Wilt Chamberlain.

Tuy nhiên, so với 4 VĐV huyền thoại kia, Bryant là người trẻ nhất đạt tới cột mốc 30.000 điểm khi 34 tuổi và đây là mùa giải thứ 17 của anh. Để so sánh, Wilt Chamberlain 35 khi ông đạt tới mốc 30.000 điểm, Kareem Abdul-Jabbar và Karl Malone là 36 và Michael Jordan thậm chí là 38.

Với 4 năm trẻ hơn, Bryant có cơ hội vượt qua số điểm mà Jordan, Malone và Chamberlain đang giữ. Tuy nhiên, sẽ phải rất lâu nữa, kỷ lục 38.387 điểm mà Kareem Abdul-Jabbar có được trong 20 năm sự nghiệp mới có thể bị xô đổ. Đứng sau Kareem là 36.928 điểm mà Malone ghi được trong 19 năm, 32.292 điểm của Jordan trong 15 năm và 31.419 điểm của Chamberlain.

Nên nói thêm là Bryant phải mất 1.180 trận mới đạt tới mốc 30.000 điểm, trong lúc Chamberlain chỉ cần 941 trận, Jordan là 960 trận, Kareem 1.101 trận và Malone là 1.152 trận.

Trong gần 17 năm sự nghiệp, Bryant đã giành 6 chức vô địch NBA, 13 lần đứng trong đội hình All Star. So với anh, Kareem cũng có 6 chức vô địch NBA nhưng ông có 6 lần giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm và 19 lần đứng trong đội hình All Star.

Theo Anh Hào (VNE)