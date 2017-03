Sao F1 nguy kịch sau Grand Prix Nhật Bản

Jules Bianchi. Ảnh: Formula 1.

Tay đua người Pháp gặp nạn sau khi chiếc MR03 đâm thẳng vào xe cẩu đang chuyển chiếc C33 của Adrian Sutil (Sauber) ra khỏi đường đua. Vụ va chạm khiến cuộc đua được rút ngắn, Bianchi sau đó đã được chuyển thẳng tới bệnh viện để cứu chữa. Theo một số nguồn tin, tay đua người Pháp bị thương ở vùng đầu.

Dù có nhiều ý kiến lo ngại về sự an toàn, chặng đua F1 tại Suzuka vẫn diễn ra đúng lịch dưới điều kiện mưa lớn, mặt đường trơn trượt do ảnh hưởng của cơn bão Phanfone sắp đổ bộ vào Nhật Bản. Điều kiện thi đấu tồi tệ khiến cuộc đua bị ngắt quãng nhiều lần và cắt ngắn so với thường lệ. Các tay đua ba lần phải thi đấu sau xe an toàn với tổng cộng 12 vòng đua, hai lần cờ đỏ được phất lên để tạm dừng cuộc đua do thời tiết xấu. Cuối cùng cuộc đua đã phải dừng ở vòng 44 thay vì 53 như thường lệ sau khi chứng kiến hai vụ tai nạn liên tiếp của Sutil và Bianchi.

Càng về cuối chặng đua, mưa càng nặng hạt và trời đã dần tối khi về chiều. Nhiều xe phải chuyển sang dùng lốp dành cho trời mưa để thích nghi với điều kiện thi đấu. Mặt đường trơn khiến các tay đua phải đối mặt với nguy cơ tai nạn. Hàng loạt pha mất lái diễn ra tại các khúc cua. Sutil là người đầu tiên phải bỏ cuộc do tai nạn khi mất lái và lao vào hàng rào chắn tại góc cua Dunlop ở vòng 43. Đúng một vòng sau đó, đến lượt Bianchi gặp nạn cùng địa điểm với Sutil. Tuy nhiên, không may cho tay đua người Pháp là khi đó xe cẩu đã xuất hiện tại Dunlop để chuyển chiếc C33 của Sutil ra khỏi khu vực đường đua.

Chiếc MR03 của Bianchi trên đường đua Suzuka chiều Chủ nhật. Ảnh: Formula 1.

Các đồng nghiệp đều rất lo âu cho sức khỏe của Bianchi. Tay đua Nico Rosberg (đội Mercedes) cho biết: “Mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về cậu ấy. Chúng tôi chỉ biết được vài thông tin ít ỏi. Theo đó, dường như tình trạng của Jules là rất nguy kịch”. Sutil bày tỏ sự chia sẻ: “Trời mưa lên lúc đó rất khó quan sát mọi thứ trên đường đua. Tôi nghĩ Jules gặp phải vấn đề tương tự như tôi một vòng trước đó. Khi về khu vực kỹ thuật, chúng tôi không nhìn thấy cậu ấy đâu cả vì thế đã sớm hiểu rõ tình hình của Jules. Hy vọng cậu ấy vẫn ổn.”

Trong khi đó, một số tay đua khác như Felipe Massa (Williams) lại chỉ trích ban tổ chức: “Tất cả chúng tôi đều muốn biết thông tin về Jules. Tôi rất lo ngại khi được biết cậu ấy đã đâm phải chiếc xe cẩu. Tôi cho rằng ban tổ chức đã quyết định kết thúc cuộc đua quá muộn, tôi đã phải gào lên qua sóng radio về điều kiện thi đấu tồi tệ trước khi xe an toàn xuất hiện những năm vòng. Tuy nhiên, sau đó họ lại quyết định quá muộn.”

Jules Bianchi sinh năm 1989 vốn là tay đua trong chương trình đào tạo tài năng trẻ của đội Ferrari cùng với một số tay đua như Sergio Perez (hiện đang đua cho Force India). Đây mới là mùa giải F1 chính thức thứ hai của tay đua người Pháp, ở cả hai mùa giải Bianchi đều khoác áo đội Marussia. Anh chính là người đem về những điểm số đầu tiên trong lịch sử cho đội đua non trẻ Marussia với vị trí thứ 9 tại Monaco năm nay. Trước đó, Bianchi là tay lái dự bị tại đội Force India ở mùa giải 2012.

Theo Minh Phương (VNE)