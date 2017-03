Sao không thấy V-League làm?

Chính vì thế giải vô địch Thái Lan 2009 sẽ khởi tranh vào ngày mai sẽ đi theo đúng lộ trình do AFC yêu cầu. Trong đó, giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai Premier League) có tư cách pháp nhân hẳn hoi.

Để thực hiện những bước đầu này ban tổ chức Thai Premier League đã thành lập ra một công ty trách nhiệm hữu hạn mang tên Thai Premier League Co. Ltd. để đứng ra tổ chức giải. Điều đáng nói là ban tổ chức giải là người của các CLB tham dự giải do các đại diện các CLB tín nhiệm bầu chọn. Đây chính là một trong những yêu cầu hàng đầu của AFC để đánh giá một nền bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tất cả 16 đội bóng của Thai Premier League cũng đã hoàn thành hồ sơ là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Bóng đá Việt Nam có nguy cơ lại đứng ngoài cuộc tại AFC Champions League 2010 do những yêu cầu quan trọng của AFC mà V-League vẫn chưa có được.