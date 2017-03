Sao phim cấp ba làm HLV thể lực đội bóng bầu dục

Huấn luyện viên thể lực Kortney Olson. (Nguồn: arabia.msn.com)

Ngôi sao này có tên Kortney Olson, 31 tuổi, vợ của giám đốc điều hành câu lạc bộ David May. Cô này đã gia nhập câu lạc bộ hai tuần trước trong vai trò một huấn luyện viên về sức bền theo dạng một tình nguyện viên (không ăn lương).



May đã gửi một bức thư điện tử vào tối 30/11 cho tất cả những nhân viên của Titans để giải thích về quá khứ của vợ mình và tại sao ông tin tưởng vợ mình sẽ phù hợp với câu lạc bộ.



Nhưng kể từ khi tin tức này được công bố, một vài nhân viên đã lên tiếng lo ngại về việc Olson huấn luyện những người đang ở tuổi thiếu niên và họ đã gọi điện để yêu cầu sa thải May và vợ. May nói rằng ông đứng về phía vợ mình và đã sẵn sàng trả lời những cáo buộc về việc ưu ái người nhà với Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia.



“Nó sẽ là vấn đề gia đình nếu như cô ấy ký hợp đồng chính thức và nhận lương, nhưng cô ấy là một tình nguyện viên. Nếu Liên đoàn, những người hâm mộ, cầu thủ hay nhà tài trợ không vui về điều này, tôi sẽ đối mặt với điều đó" - May cho biết.



“Cô ấy đã chiến đấu với những điều xấu xa và khó khăn nhất, bao gồm cả hãm hiếp, nghiện rượu và ma túy. Kortney đã làm một số điều mà có lẽ khi nhận thức lại, cô ấy sẽ không bao giờ dám làm. Mọi người đều làm những điều mà họ không tự hào nhưng điều quan trọng cô ấy đã dũng cảm vượt qua nó. Tôi tự hào với Kortney.”



Liên đoàn bóng bầu dục Australia cho rằng đây không phải là một vấn đề mà họ nên can thiệp.

“Những gì chúng tôi biết là hiện này cô ấy không phải nhân viên của câu lạc bộ và không hoạt động chính thức ngoài hoạt động tình nguyện trong một lĩnh vực mà cô ấy có chuyên môn. Có một số vấn đề cá nhân trong việc này và chúng tôi không nhìn nhận rằng đó là một vấn đề là Liên đoàn nên can thiệp” - một người phát ngôn cho biết./.

Theo S.N (Vietnam+)