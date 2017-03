Sắp khởi tranh Giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Nguyễn Tiến Minh là hạt giống số một ở giải năm nay. (Nguồn: TTXVN)



Tay vợt số một Việt Nam , hiện xếp thứ 9 thế giới, Nguyễn Tiến Minh được chọn là hạt giống số một của nội dung đơn nam.



Giải năm nay thu hút số vận động viên tham dự nhiều nhất từ trước tới nay với 274 tay vợt (104 nữ).



Đại diện Ban tổ chức, bà Huỳnh Ngọc Liên cho biết ngày 23/9, giải không chỉ tăng số lượng vận động viên mà chất lượng của các tay vợt tham dự cũng tăng đáng kể, với nhiều tay vợt mạnh đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Malaysia, Singapore, Hongkong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc)…, trong đó Nam Phi, Áo, Mỹ, xứ Wales (Anh) lần đầu tiên tham dự.



Đáng tiếc là hai đội tuyển mạnh Nhật Bản và Hàn Quốc không thể tham dự giải do vướng Đại hội thể thao quốc gia.



Các tay vợt có chất lượng cao đến với giải năm nay do giải là bước chuẩn bị quan trọng cho các đội tuyển trước đấu trường ASIAD được tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 11 này, cũng như số tiền thưởng của giải lên đến 50.000 USD (vô địch đơn nam, đơn nữ là 3.750 USD; đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ là 3.950 USD).



Dù được đánh giá cao, song Tiến Minh sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn cho chức vô địch tại giải đấu trên sân nhà này. Có thể kể tên các đối thủ mạnh mà Tiến Minh từng chạm trán và từng để thua như tay vợt Indonesia Andre Kurniawan (hạng 35 thế giới), Hsuan Yi Hsueh (Đài Loan, hạng 42), Gurusai Datt (Ấn Độ, hạng 44).



Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang là niềm hi vọng mới của Việt Nam khi vừa đoạt hạng ba giải Olympic Trẻ thế giới vừa qua tại Singapore. Nhưng do thứ hạng thấp nên Trang vẫn phải thi đấu vòng loại để tranh bốn suất vào vòng chính.



Hai tay vợt của Đài Loan Tai Tzu Ying (hạng 29) và Cheng Shao Chieh (hạng 32) là hai hạt giống cao nhất của nữ./.

Theo Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)