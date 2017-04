Sáu đôla và năm bàn thua

Trang web thể thao của UAE khen ngợi HLV Riedl ra sức bảo vệ cho các cầu thủ của mình chứ không đổ lỗi cho họ. Tuy nhiên, trang web này lại trích lời ông Riedl khi đổ cho hoàn cảnh khó khăn: “Các hậu vệ Việt Nam không thể đeo bám và vô hiệu hóa được Mattar. Họ thua trong các cuộc tranh chấp là do sức mạnh thể lực không bằng. Tiêu chuẩn ăn uống của mỗi tuyển thủ trong mùa tập trung chuẩn bị giải chỉ có sáu USD/ngày nên thể lực thua sút là điều dễ hiểu. Bóng đá vốn là một trò chơi cần phải tích lũy năng lượng và phải “nạp” dinh dưỡng để chuyển hóa... nhưng đội tuyển Việt Nam thì không thực hiện tốt được điều ấy”.

Cũng với mạch ấy, ông Riedl tiếp tục phân tích: “Khi chơi với các đội Đông Nam Á, Việt Nam luôn là đội bóng tốt nhưng khi gặp các đối thủ Trung Đông hoặc những đối thủ ở ngoài khu vực Đông Nam Á thì chúng tôi luôn có vấn đề...”.

Điều mà ông Riedl phân tích cũng giống với hồi Việt Nam thua Nhật Bản ở Asian Cup và ông thầy người Áo lại mang những vấn đề về chiều cao, cân nặng, về thể hình của cầu thủ Việt Nam ra để “khóc lóc”.

Như thế thì có khác gì với việc phủ nhận những chiến thắng trước đây của bóng đá Việt Nam ở Asian Cup là do may mắn chứ không phải do năng lực, tinh thần và sự lăn xả của các cầu thủ.