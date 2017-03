Sáu tháng cho Mancini

Vì vậy, ông Mancini đã quyết định không đưa gia đình đến Anh mà vẫn ở lại Ý, còn mình không tính mua nhà ở Manchester mà chỉ ở nhà thuê.

Với việc có chữ ký của Macini, ông chủ dầu hỏa Sheik Mansour tỏ ra quyết liệt hơn hẳn trong việc đưa “Man xanh” tiến lên. Một mặt, ông tin rằng chiến lược tiếp tục chi mạnh tay sẽ đạt hiệu quả (sẽ tung thêm hơn 150 triệu USD mua cầu thủ ngôi sao). Mặt khác, tình hình Premiership hiện tại vẫn tạo điều kiện cho họ cải thiện vị trí cao hơn hạng sáu. Bởi các đội mạnh trong tốp 4 đều để mất điểm nhiều trận khiến khoảng cách thu hẹp lại, như Man City chỉ thua Aston Villa xếp hạng tư sáu điểm nhưng còn một trận chưa đá.

Mancini rất hào hứng với màu áo mới nhưng vẫn chịu nguy cơ mất ghế sau sáu tháng. Ảnh: AFP

Vấn đề của ông Mancini là làm sao đưa đội kịp vượt lên và nhảy vào tốp 4 một cách vững chắc. Ngay buổi tập đầu tiên, ông bắt cầu thủ tập gấp đôi cường độ và thời gian, đồng thời ra lệnh trước các trận sân nhà, tất cả tập trung ở khách sạn thay vì cho về nhà.

Cũng trong buổi tập này, ông đặc biệt chú trọng củng cố hàng phòng ngự vốn là điểm yếu chết người của “Man xanh” lâu nay. Ngoài ra, ông Mancini không giấu giếm ý đồ sử dụng con át chủ bài Robinho, biến tiền đạo này thành thủ lĩnh mới của đội.

Tất nhiên, Mancini còn phải đối phó với nhóm cầu thủ chống đối do thủ môn Shay Given và tiền đạo Bellamy cầm đầu. Cụ thể là trong buổi tập, sau 90 phút Bellamy đã kỳ kèo xin nghỉ lấy lý do tái phát chấn thương đầu gối.

Một chiến thắng đầu tay đội yếu Stoke City vào cuối tuần sẽ giúp ông Mancini dẹp loạn.

HUY KHANH