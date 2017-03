Sau vụ tấn công Mumbai: Olympic London lo ngại khủng bố

Bởi Anh vốn là nước bảo hộ cũ của Ấn Độ và du khách Anh cùng Mỹ là đối tượng bị bọn chúng săn lùng bắn chết trong cuộc tắm máu kinh hoàng.

Lập tức mối lo lắng ấy được bày tỏ ngay trong hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm Olympic Bắc Kinh 2008 diễn ra tại thủ đô London. Chủ tịch Olympic London 2012 Coe đã phải lên tiếng trấn an dư luận, bảo đảm rằng nước Anh có đủ lực lượng và kinh nghiệm để tổ chức một Olympic an toàn tối đa. Ông giải thích rõ hơn: “Một trong những lợi thế lớn là thành phố này từng có một quá trình giải quyết êm đẹp những vụ việc nóng bỏng. Anh còn có lực lượng cảnh sát Scotland Yard vang danh quốc tế và chúng tôi rất xem trọng vấn đề bảo đảm an ninh cho đại hội”.