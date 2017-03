Saudi Arabia có sáu tuyển thủ quốc gia

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hy vọng có điểm ở đất khách Sau hành trình bay dài và mệt mỏi, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có đúng một ngày tập luyện tại Saudi Arabia. 20 tuyển thủ Olympic Việt Nam tham dự giải lần này hầu hết là những gương mặt trẻ. HLV Phan Thanh Hùng không giấu ý đồ sẽ cho các học trò chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 và có thể linh động sang 4-3-3 hay 4-5-1. Những biến thể này thực chất chỉ là điều chỉnh con người chơi cao hay thấp ở hàng tiền vệ mà ông Hùng đặt nhiều hy vọng vào đấy. Vai trò của tiền đạo cắm ông Hùng quyết định giao cho Trọng Hoàng dù ở SL Nghệ An, Hoàng chơi tiền vệ tấn công. Năm vị trí ở tuyến hai mà ông Hùng xác định sẽ đổ dày người ở trung tuyến có ba nhân vật chơi rất ổn định và có phong độ tốt là Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Văn Thắng (Thanh Hóa) và Văn Quyết (Hà Nội T&T). Hai vị trí còn lại sẽ tùy thuộc vào ý đồ công hay thủ, hỗ trợ hay xác định phòng ngự từ tuyến hai mà HLV Thanh Hùng đưa vào như Văn Bình (SL Nghệ An), Mạnh Dũng (V. Ninh Bình), Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng), Hoàng Thiên (HA Gia Lai)... Cũng như đội tuyển, hàng thủ vẫn là khu vực mà ban huấn luyện chưa yên tâm bởi chưa có thủ lĩnh thực thụ và cũng chưa có những cầu thủ quen việc ở Olympic Việt Nam. Bốn gương mặt thường xuyên trong đội hình chính ở các buổi đá tập và thử nghiệm của HLV Thanh Hùng là Văn Hoàn (SL Nghệ An), Anh Quang (Nam Định), Thanh Hào (Đồng Tháp) và Tấn Đạt (K. Khánh Hòa). Với vị trí thủ môn, Tuấn Mạnh (HA Gia Lai) nhiều khả năng sẽ bắt chính hơn là Bửu Ngọc (Đồng Tháp). Với những con người trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội Olympic, HLV Phan Thanh Hùng vẫn đặt ra chỉ tiêu phải có điểm trên đất khách, tức chí ít phải là một trận hòa. ĐỨC TRƯỜNG