Có cầu thủ thì được những em chân dài đưa về đến tận nơi tập trung khi đã gần 12 giờ khuya rồi còn “quấn” lấy nhau trước cổng trung tâm. Sáng hôm sau, chị Thái gọi ngay cho trưởng đoàn và ông tổng thư ký LĐBĐ VN rồi nói ngay: “Mấy anh quản lý đội tuyển như thế này thì làm sao mà hy vọng đoạt HCV được. Sát ngày lên đường sang Malaysia thi đấu mà cầu thủ thì say khướt với gái gú làm sao mà giữ được phong độ và có thể lực tốt để thi đấu…”.

SEA Games đấy, đội U-23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng sau khi để thua Indonesia rồi “tuột xích” luôn trong trận thua Malaysia.

2. Giới HLV đến giờ vẫn kể với nhau câu chuyện buồn về một tuyển thủ khi đoạt danh hiệu cầu thủ cao quý của bóng đá Việt Nam đã dắt mẹ lên sân khấu. Bất ngờ MC cao hứng phỏng vấn mẹ cầu thủ này về những khả năng bẩm sinh hồi nhỏ và cách nuôi dạy như thế nào thì bà mẹ này mới thú thật “Tôi chỉ là mẹ nuôi”. Chuyện chưa dừng ở đó bởi sau này cả đội bóng và giới cầu thủ đều “hãi” chuyện mẹ mẹ con con ngoài đời nhưng đằng sau là một bên cần “tình”, còn một bên cần “tiền” và cả cần nhà.

Đến nay thì cầu thủ này đã trở thành HLV gõ đầu trẻ nhưng đều bị các đồng nghiệp tẩy chay vì quên ơn thầy lại còn hại cả thầy.

Bây giờ thì cả giới cầu thủ lẫn giới HLV cùng các cựu tuyển thủ đều ví nhân vật đấy là chuyên gia “say tình” và “say máy bay bà già” từ khi còn là cầu thủ đến lúc làm HLV…

3. Không chỉ bóng đá Việt Nam mà cả xã hội vừa chứng kiến vụ “say” hi hữu xuất phát từ “vụ án xe điên” ở Thanh Hóa do cựu tuyển thủ Huy Hoàng cầm lái.

Vụ trên được ông Calisto chỉ trích là “Chỉ có đứa trẻ lên năm mới tin là Huy Hoàng say”. Thế mà sau rất nhiều công sức và đủ cách lý giải vòng vo, mọi người lại nghe phía công an kết luận là say. Say đến độ không làm chủ được mình và không còn biết gì nữa đến độ cái ống thử nồng độ cồn cũng không thổi được (!?).

Lạ ở chỗ không kiểm soát được mình, không thổi được dụng cụ xét nghiệm mà vẫn lái xe như bay và nghiễm nhiên được xem là say thay cho “phê” (thuốc).

Bóng đá Việt Nam đúng là có nhiều kiểu say thật nhưng với kiểu mà tất cả đều lo cho một bản kết luận say thì đúng là bằng mười hại nhau.

Hóa ra là đâu chỉ cầu thủ mới biết “xỏ lỗ”.

Và người hâm mộ thất vọng, xã hội thất vọng vì người ta có thể “xỏ lỗ” ở mọi nơi, mọi chỗ và thậm chí là ngay tại cửa quan.

NGUYỄN NGUYÊN