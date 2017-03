Serena sớm chia tay Madrid

Đây là một cú sốc thực sự của Madrid Masters. Có lẽ rất ít người nghĩ rằng nhà vô địch Australia mở rộng 2010 lại có thể thi đấu kém cỏi đến như thế trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ như Petrova. Trong suốt cả trận Serena mắc đến tổng cộng 41 lỗi đánh hỏng và phải trả giá vì điều đó. Trong khi ấy, Petrova, người vốn được biết đến nhiều hơn khi đánh đôi (19 danh hiệu) đã có 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi 4-6, 6-2, 6-3.

Serena trong trận thua tối qua. Ảnh: AFP.

Một trong những lý do khiến Serena thi đấu tệ hại như thế là nền tảng thể lực không đảm bảo do bị vắt sức quá nhiều ở trận đấu trước đó. Tại vòng hai, hạt giống số một này đã phải mất 3 giờ 26 phút mới đánh bại được Vera Dushevina, và đó là trận đấu dài hơi nhất trong sự nghiệp của cô. “Tôi đã di chuyển không tốt. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố hết sức nhưng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Rõ ràng tôi không có được phong độ tốt nhất”, Serena than thở. Quả thực Madrid vẫn là đất dữ đối với tay vợt này. Năm ngoái, trong lần đầu tiên góp mặt ở đây, cô thậm chí còn bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Trước trận này vài giờ, gia đình nhà Williams đón tin vui khi cả hai chị em nhà họ thống trị hai ngôi vị nhất nhì của làng quần vợt thế giới nữ hiện nay. Với chiến thắng khá vất vả 3-6, 6-1, 6-2 trước Francesca Schiavone tối qua, Venus sẽ trở lại ngôi vị số hai thế giới khi bảng xếp hạng WTA được công bố vào đầu tuần tới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2003, hai tay vợt từng giành tổng cộng 19 danh hiệu Grand Slam này chia nhau hai vị trí trí dẫn đầu.

Nội dung đơn nữ hôm qua cũng chứng kiến cuộc đấu nội bộ rất đáng chú ý của những người Serbia, với kết quả Jelena Jankovic (7) đánh bại Ana Ivanovic 4-6, 6-4, 6-1. Đây mới là chiến thắng thứ 3 trong 10 lần Jankovic đụng độ người đồng hương, song không ai bất ngờ vì hiện tại, cô được đánh giá cao hơn hẳn. Tại vòng ba, đối thủ của Jankovic sẽ là tay vợt người Tây Ban Nha Anabel Medina Garrigue.

Rafael Nadal.

Nội dung đơn nam đã chứng kiến màn dạo đầu tương đối suôn sẻ của đương kim á quân Rafael Nadal sau khi anh nhẹ nhàng hạ đối thủ ít tên tuổi người Ukraina Dolgopolov với tỷ số 6-4, 6-3. Trong khi đó, Soderling (4), người từng bất ngờ hạ Nadal ở Roland Garros năm ngoái lại gây thất vọng khi để thua Nicolas Almagro 4-6, 5-7. Ngày thi đấu hôm qua cũng chứng kiến hai sự rút lui đáng tiếc của Andy Roddick (bị ốm) và Tsonga (chấn thương lưng). Và với những kết quả như thế, trận chung kết của giải được hy vọng sẽ là màn tái đấu đáng chú ý giữa hai kình địch Roger Federer (1) và Rafael Nadal (2).

Theo Tuấn Sơn (VNE)