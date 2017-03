Serena Williams vô địch US Open: Già nhất và giàu nhất

Serena Williams một lần nữa đánh bại Azarenka ở chung kết US Open

Với 9 cú ace và 37 pha đánh thắng điểm, Serena đã thắng. Những nỗ lực đến kiệt cùng của Azarenka cũng chỉ có thể đưa trận đấu sang set 3 và kéo dài đến 2 giờ 45 phút. Tất cả chỉ có vậy. Với 3,6 triệu USD bỏ túi, Serena trở thành tay vợt nữ đầu tiên và là tay vợt thứ tư trong lịch sử (tính cả nam lẫn nữ) kiếm được hơn 9 triệu USD chỉ trong một mùa giải (sau Federer, Nadal, Djokovic).



Số tiền thu được sau giải này cũng được tổng thu nhập của Serena trong sự nghiệp quần vợt cho tới lúc này lên tới hơn 50 triệu USD. Ngoài ra, Serena vô địch US Open năm nay khi cô 31 tuổi 256 ngày, già hơn 211 ngày so với tay vợt huyền thoại Margaret Court khi bà vô địch US Open lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp.

Bao giờ Serena mới thực sự "già"?



Danh hiệu quán quân US Open 1973 cũng là danh hiệu vô địch Grand Slam cuối cùng của Margaret Court, biến bà thành tay vợt nữ vô địch Grand Slam già nhất trong lịch sử nhưng bây giờ thì kỷ lục ấy đã bị Serena Williams vượt qua. Court cũng đang giữ kỷ lục về số danh hiệu vô địch Grand Slam với 24 lần đăng quang, hơn Serena 7 chiếc cúp nữa.

Nhưng số danh hiệu bà giành được là tính cả giai đoạn trước 1968. Nếu chỉ tính trong kỷ nguyên mở rộng thì người đang giữ kỷ lục vô địch Grand Slam của nữ là Steffi Graf với 22 chức vô địch, hơn Serena 5 chiếc cúp nữa.



Với 17 danh hiệu quán quân Grand Slam, Serena đã đuổi cực sát hai huyền thoại đồng hương là Chris Evert và Martina Navratilova, đều có 18 danh hiệu vô địch Grand Slam trong sự nghiệp và đang đứng thứ tư trong danh sách những tay vợt nữ vô địch Grand Slam nhiều nhất thế giới của mọi thời.

Theo HT Tổng hợp (TT&VH Online)