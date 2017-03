Sharapova lần đầu tiên vào chung kết Roland Garros

Giấc mơ chung kết Roland Garros của Sharapova thành sự thật. (Nguồn: Getty Images)

Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần 1 chiến thắng nữa, "búp bê Nga" sẽ hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam. Trước đó, cô cũng giành được các danh hiệu ở Wimbledon 2004, US Open 2006 và Australia Open 2008.



Chiến thắng này cũng đã chính thức giúp Maria Sharapova "đá bay" Victoria Azarenka để trở lại ngôi vị số 1 thế giới sau gần 7 năm. Azarenka bị loại từ vòng 4 và bị trừ 180 điểm, trong khi với việc lọt vào chung kết, Sharapova có thêm 480 điểm, số điểm vừa đủ để cô phế truất đối thủ người Belarus.



Kết quả này là phần thưởng xứng đáng khi mà tại Roland Garros 2012, Maria Sharapova đã có màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt cả giải đấu, khi chỉ thua đúng 1 set đấu trước khi bước vào bán kết.



Gặp đối thủ nhiều duyên nợ Petra Kvitova - người đã từng đánh bại cô ở bán kết Wimbledon 2011 và sau đó đã lên ngôi, Sharapova không mấy khó khăn để có được các chiến thắng 6-3, 6-3.



Trận đấu chỉ kéo dài trong 1 giờ 17 phút và trong khoảng thời gian này, Sharapova áo đảo hoàn toàn Kvitova. “Búp bê Nga” có được 3 lần giành điểm trực tiếp, thành công ở 4/6 cơ hội giành break và ghi 63 điểm thắng, nhiều hơn so với con số 45 của Kvitova.



Như vậy, với việc đánh bại Kvitova, Sharapova đã có lần đầu tiên vào chơi ở chung kết Roland Garros và cơ hội để cô hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam đang là rất sáng khi đối thủ tiếp theo chỉ là Sara Errani.



Trong trận đấu bán kết 1 trước đó ít giờ, Sara Errani đã gây sốc khi loại đương kim vô địch US Open Samantha Stosur 7-5, 1-6 và 6-3. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp và phong độ, Errani rõ ràng không thể so sánh được với Sharapova.



Trong khi tay vợt 25 tuổi người Italy mới chỉ có lần đầu tiên vào chơi chung kết 1 giải Grand Slam, thì đây đã là lần thứ 7 Masha có được vinh dự này. Trong 2 trận chung kết Grand Slam gần nhất (Wimbledon 2011 và Australia 2012), Sharapova đều chỉ về nhì và vì thế cô không muốn điều tương tự lặp lại ở lần thứ 3 này./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)