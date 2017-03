SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T (1-3): Em làm khổ anh

Rất nhiều cặp mắt nghi ngờ đổ dồn về sân Chi Lăng chiều qua để chứng kiến hai đội có cùng bầu sữa sẽ chơi ra sao. Họ chơi tấn công cởi mở với hàng loạt pha uy hiếp lẫn dứt điểm về phía cầu môn của nhau.

Các ngoại binh chất lượng cao từ tiền túi bầu Hiển vẫn là những ông chủ trên sân với sự năng nổ vốn có luôn có nhiều pha bóng nguy hiểm. Chân sút Merlo sắc sảo sau một pha tăng tốc đã loại cả hàng thủ Hà Nội T&T rồi dễ dàng phá lưới Hồng Sơn ở phút thứ tám. Hai phút sau thì đến lượt một ngoại binh khác của đội khách là Gonzalo đưa hai đội trở lại vạch xuất phát sau cú đánh đầu hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 33, cầu thủ của Hà Nội T&T vừa về đầu quân cho SHB Đà Nẵng từ giai đoạn hai là Tấn Điền có pha phạm lỗi trong vòng cấm để Công Vinh đưa Hà Nội T&T dẫn ngược 2-1 từ chấm 11 m.

Công Vinh (trái) lại ghi bàn trong trận thắng SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.THẮNG

Những nỗ lực miệt mài của chủ sân Chi Lăng vẫn không thể cụ thể hóa thành bàn thắng khi Hà Nội T&T tổ chức phòng ngự rất kín kẽ. Thậm chí ở phút 62, đội khách còn đào sâu cách biệt lên 3-1 từ một cú sút trái phá của Duy Nam từ khoảng 30 m.

HLV Phan Thanh Hùng cười rất tươi với lần trở lại làm khách trên mảnh đất quê hương và gặt hái chiến thắng. Có điều sự trỗi dậy của Hà Nội T&T đã làm “khổ” SHB Đà Nẵng trong cuộc đua vô địch với SL Nghệ An. Bởi chỉ nửa giờ sau đó, đội bóng xứ Nghệ đã ngã ngựa 1-2 trên sân của HP Hà Nội với ba bàn đều từ chấm phạt đền. Khách bị dẫn trước ở phút 54 khi Timothy bị Hoàng Helio phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh đã sút quả phạt đền mở điểm. SL Nghệ An có bàn gỡ cũng từ chấm 11 m do công Hoàng Helio. Tuy nhiên, Timothy đã ấn định 2-1 cho HP Hà Nội ở lần thứ hai thực hiện quả phạt đền.

K. Khánh Hòa - B. Bình Dương: 0-2. Những khán giả khó tính trên sân Nha Trang bỏ về sớm khi phải xem một trận cầu nhợt nhạt của K. Khánh Hòa. Mới phút thứ tư, Anh Đức đã ghi bàn cho Bình Dương và Philani nhân đôi cách biệt ở phút 40 mà không gặp phản ứng nhanh của hàng thủ chủ nhà. Trận thua thứ tư liên tiếp (hai trên sân nhà) của thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã khiến họ chìm ngập dưới nhóm đèn đỏ. Đồng Tháp - V. Hải Phòng: 2-0. Sau năm trận không biết mùi chiến thắng, chiều qua, thầy trò Phạm Công Lộc đã trở lại chuỗi ngày hạnh phúc với cú đúp của Samson ở phút 28 và 90+3. Đội khách V. Hải Phòng kháng cự yếu ớt còn thiệt thòi vì Aniekan nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 80. Bảng xếp hạng: 1. SL Nghệ An (35 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (31); 3. Thanh Hóa (28); 4. Đồng Tháp (27); 5. Hà Nội T&T (27); 6. NaviBank SG (23); 7. HA Gia Lai (23); 8. Bình Dương (22); 9. HP Hà Nội (21); 10. Ninh Bình (20); 11. V. Hải Phòng (19); 12. K. Khánh Hòa (18); 13. Hà Nội ACB (16); 14. ĐT Long An (15).

GIA HUY - THANH THANH