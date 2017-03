Singapore bỏ tù ba trọng tài nhận "hối lộ tình dục"

Eric Ding là kẻ đã mua chuộc ba trọng tài người Lebanon (Nguồn: AFP)



Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)



Trọng tài chính Ali Sabbagh, 34 tuổi, bị coi là kẻ chủ mưu trong vụ này và bị kết án sáu tháng tù giam. Hai trợ lý Ali Eid, 33 tuổi, và Abdallah Taleb, 37 tuổi, mỗi người bị kết án ba tháng tù giam.Trong phiên tòa hôm 10/6, hai vị trợ lý đã oà khóc nức nở và ngẩng đầu lên như thể muốn tạ ơn Chúa khi quan toà Low Wee Ping tuyên bố rằng họ có thể được trả tự do sau ngày 10 hoặc 11/6 do có thái độ thành khẩn và đã ngồi tù một thời gian trước khi bị kết án.Trong phiên tòa ngày 11/6, quan tòa kết luận Sabbagh đã tiếp xúc với kẻ môi giới bán độ và đã thuyết phục hai trợ lý của mình chấp nhận khoản "hối lộ tình dục" trên.Ba bị cáo đã bị bắt do chấp nhận "thổi còi méo" trận đấu giữa Tampines Rovers của Singapore và East Bengal của Ấn Độ vào ngày 3/4.Họ đã bị truất quyền cầm còi trước khi trận đấu diễn ra và bị từ chối nộp tiền bảo lãnh, dẫn tới việc bị giam tại nhà tù Changi từ ngày 4/4 cho tới nay.Eric Ding Si Yang, doanh nhân 31 tuổi người Singapore cũng đã bị buộc tội hối lộ do là người sẽ cung cấp gái bán hoa cho các vị trọng tài, song người này đã được nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại.Quan toà đã chỉ trích nặng nề những vị trọng tài có bằng FIFA này và cho rằng có lẽ họ là những người đầu tiên thuộc FIFA bị bắt do hối lộ tại Singapore."Chỉ riêng việc các vị là trọng tài quốc tế đã đủ là yếu tố cấu thành tội theo ý kiến cá nhân tôi.""Dư luận Singapore rất chú trọng việv duy trì bóng đá làm môn thể thao chuyên nghiệp tại đây, bởi nó có giá trị xã hội, giải trí và cả kinh tế."Theo các công tố viên tiết lộ thì Ali Sabbagh đã được Ding liên hệ từ tận "giữa năm 2012" tại Beirut./.