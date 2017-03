SL Nghệ An - Đồng Tháp: Trong nhờ đục chịu

B. Bình Dương - ĐT Long An (Bóng đá TV trực tiếp 17 giờ): Cặp đấu này luôn chơi rất có truyền thống đá trối chết mỗi lần gặp nhau. ĐT Long An đã yếu đuối đi nhiều sau khi chia tay hàng loạt tuyển thủ. Ngay cả dàn ngoại binh của khách cũng không sánh bằng B. Bình Dương. Có điều ĐT Long An đang ở thế đói điểm sẽ rất nỗ lực để tìm đường thoát. V. Ninh Bình - K. Khánh Hòa (VCTV trực tiếp 17 giờ): Chủ nhà vắng ba cầu thủ quan trọng là Hoàng Max, Việt Thắng, Mạnh Dũng đều do thẻ phạt. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện nhân nhượng ở trận đấu của hai đội đang chìm ngập ở khu vực nguy hiểm. K. Khánh Hòa khuyết mỗi Duy Quang không mấy ảnh hưởng đến lối chơi chung nhưng vấn đề của họ vẫn là chuyện nội bộ sau chuỗi năm trận thua bốn, hòa một. Hà Nội ACB - SHB Đà Nẵng (17 giờ): Thầy trò Lê Huỳnh Đức đang ở thế vào trận nào cũng là chung kết nếu còn nuôi mộng vô địch. Họ không bị đội đầu bảng bỏ rơi quá xa và cũng không thể mãi chờ đối thủ sẩy chân nữa. Chơi sân khách nhưng SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá trên cơ chủ nhà. NaviBank Sài Gòn - HP Hà Nội (17 giờ): Cả hai đều nằm chơi vơi ở nửa dưới bảng xếp hạng và chỉ một lần sơ sẩy là nhóm cuối hà hơi nóng sau gáy. Vì thế họ không thể đánh mất mình ở giai đoạn nước rút nữa, sau lượt trận trước đều bị thua sít sao do hàng thủ mất tập trung. NaviBank Sài Gòn vắng chân sút chủ lực Endene trong khi khách có lực lượng mạnh nhất. V. Hải Phòng - Thanh Hóa (VTC trực tiếp 16 giờ): Thầy trò Lê Thụy Hải đá sân khách không có nhiều áp lực trong khi sân Lạch Tray sau nhiều lần mất điểm lại rất khát. Việc một đội bóng bậc trung như Thanh Hóa có ngã ngựa cũng là chuyện thường. Hà Nội T&T - HA Gia Lai 6-2: Đòi cả vốn lẫn lãi Thầy trò Phan Thanh Hùng đã phục thù trận thua 1-4 ở lượt đi bằng chiến thắng hủy diệt giống kết quả một ván tennis. Chuỗi năm trận bất bại của HA Gia Lai thời HLV Huỳnh Văn Ảnh bị chặn đứng trên sân Hàng Đẫy trong một cơn mưa gôn tối tăm mặt mũi. Antonio lập hat trick trong chiến thắng hủy diệt HA Gia Lai. Ảnh: QUANG THẮNG Cái thua đậm một phần do hàng thủ khách quá lỏng còn hàng công chủ nhà thì đá kiểu nào cũng có bàn thắng. Antonio lập hat trick cho chủ nhà. Ba bàn còn lại do Gonzalo, Công Vinh và Duy Nam thực hiện đưa chủ nhà dẫn trước 6-0 thật dễ dàng. Hai bàn gỡ muộn của HA Gia Lai do Evaldo và Tăng Tuấn thực hiện như món quà an ủi sau khi chủ đã no nê. ĐĂNG HUY