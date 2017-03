SL Nghệ An vô địch

Phút 49, SL Nghệ An đang bị ĐT Long An dẫn 1-2 và khi bóng đã được chuyền lên nửa sân, trọng tài Thịnh mới phất tay công nhận bàn gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ Nghệ. Nguyên do cú đánh đầu gây tranh cãi của Tuấn Tài chưa xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa, trong khi trợ lý trọng tài cũng không phất cờ, rồi đến khi các cầu thủ SL Nghệ An vây lại phản ứng, trọng tài Thịnh lại công nhận bàn thắng. Càng khó hiểu hơn khi bản thân không xác định rõ tình huống nhưng trọng tài Thịnh lại nhanh nhảu ra phán quyết mà không tham khảo ý kiến trợ lý.

Uất ức trước bàn thua, HLV ĐT Long An Nguyễn Kim Hùng đã phản ứng dữ dội khi vẫy tay ra hiệu các học trò rời sân, khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút. Ông Hùng bộc bạch: “Chúng tôi không phục cách xử lý tình huống của trọng tài”.

U-17 SL Nghệ An lần thứ bảy đăng quang. Ảnh: ANH DŨNG

Sau hai lần vượt lên dẫn trước và bị bắt kịp bởi bàn thắng “ma”, các cầu thủ trẻ ĐT Long An chán nản và hàng thủ thêm năm lần bị xuyên thủng để thua ngược 2-8.

Sau sự cố đáng tiếc, BTC đã không lường trước lại chọn thủ thành Vĩnh Phú (ĐT Long An) trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải ở trận thua nặng vì sai sót của trọng tài khiến em mất vui.

Tạo ra chiến thắng 7-2 kỷ lục của một trận chung kết, U-17 SL Nghệ An lần thứ bảy nâng cao chức vô địch. Ngoài giải thưởng 100 triệu đồng, SL Nghệ An còn thâu tóm các danh hiệu cá nhân của Bùi Đình Châu - Cầu thủ xuất sắc nhất và danh hiệu Vua phá lưới thuộc về tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Giải Phong cách được trao cho đội chủ nhà Huế.

M.QUANG