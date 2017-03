SLNA chi 700 triệu đồng để giữ Văn Quyến

Ở cuộc thương lượng gần nhất, cả Sông Lam Nghệ An và Văn Quyến đều đã xuống nước. Theo đó, Sông Lam Nghệ An chấp nhận chi khoản tiền lót tay và mức lương cao hơn mà họ đề nghị trước đây.

Bản thân Văn Quyến cũng hạ yêu cầu của mình, theo đó, số tiền lót tay anh đưa ra chỉ còn là 800 triệu trong 2 năm (giảm 600 triệu so với đề nghị lần đầu tiên).

Theo ông Hồ Văn Chiêm (Giám đốc điều hành Sông Lam Nghệ An) thì đây có thể xem là sự nhượng bộ cuối cùng của CLB giành cho Văn Quyến. “Nếu tiền đạo này không chấp nhận thì cứ theo văn bản, luật lệ mà giải quyết”. Ông Chiêm tiết lộ rằng, dù hợp đồng giữa Sông Lam Nghệ An và Văn Quyến đã đáo hạn từ 31/12/2008 nhưng trên thực tế, đôi bên vẫn có sự ràng buộc.

Sự ràng buộc ấy, nằm ở bản giao kèo giữa phụ huynh của cầu thủ này với Sông Lam Nghệ An. Theo đó, tất cả các cầu thủ khi được nhận vào lớp năng khiếu của CLB xứ Nghệ thì phụ huynh của cầu thủ đó buộc phải ký cam kết bảo lãnh. Trong bản cam kết ấy có ghi rõ, cầu thủ - khi trưởng thành, phải cống hiến cho đội một ít nhất là 5 năm. Trên thực tế, Văn Quyến mới phục vụ được hai năm cho đội một Sông Lam Nghệ An trước khi dính vào vòng lao lý, vì thể, theo bản cam kết này, Quyến phải ở lại đá cho CLB này thêm 3 năm nữa.

“Trên giấy tờ là như vậy nhưng Sông Lam Nghệ An chỉ yêu cầu Quyến ở lại hai năm và có khoản lót tay gọi là giúp đỡ cầu thủ này. Ngay cả khi bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam treo giò, Văn Quyến vẫn được bố trí tập ở đội trẻ, có chế độ, dù không cao. Văn Quyến phải hiểu điều này và nếu cậu ấy nỗ lực trong màu áo Sông Lam Nghệ An thêm 2 năm nữa, giá trị chuyển nhượng của Quyến sẽ không kém Công Vinh”, ông Chiêm chia sẻ.

Việc ở lại Sông Lam Nghệ An cũng rất có lợi cho Văn Quyến trong việc sớm giảm án treo giò nghề nghiệp mà Liên đoàn đang phạt cầu thủ này, sau vụ bán độ ở SEA Games 2005. Trên nguyên tắc, việc giảm án treo giò buộc phải có đơn bảo lãnh của CLB, trong trường hợp của Văn Quyến thì Sông Lam Nghệ An sẽ là chủ lá đơn này. Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban Kỷ luật của Liên đoàn cũng từng tiết lộ, đạo đức của cầu thủ cũng là cơ sở quan trọng để xét giảm án. Nếu Văn Quyến nằng nặc ra đi, sau những gì mà anh được Sông Lam Nghệ An đãi ngộ, sẽ khiến anh bị mất điểm nghiêm trọng trong mắt Ban kỷ luật.

Có vẻ như Văn Quyến đã sẵn sàng ở lại Sông Lam Nghệ An thêm hai năm bởi chiều qua, sau hơn 2 tháng bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ, Văn Quyến đã có mặt tại sân Vinh tập cùng đội một Sông Lam Nghệ An.