SLNA - Sài Gòn FC: Lượt về trận cầu nằm trong nghi án

NaviBank SG - Hà Nội T&T (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn đang dẫn đầu bảng nhưng đã gặp dấu hiệu khó khăn sau trận đại bại trước đối thủ SL Nghệ An 2-6, chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp. Họ còn thiệt kép ở trận gặp chủ sân Thống Nhất chiều nay khi vắng đội trưởng Cristiano, Sỹ Cường và Duy Lam do thẻ phạt. Ở thế thiếu cân bằng giữa các vị trí và không giỏi chơi phòng ngự, Hà Nội T&T có thể sẽ lại nhận một thất bại nữa trước NaviBank SG. K. Khánh Hòa - B. Bình Dương (VTC3 trực tiếp 16 giờ 10): Từ một hiện tượng ở nửa đầu mùa giải luôn có mặt trong nhóm dẫn đầu, K. Khánh Hòa tuột dốc thê thảm và hiện chỉ hơn điểm mỗi đội cuối bảng V. Hải Phòng. HLV Hoàng Anh Tuấn càng khổ sở hơn khi đội trưởng Tấn Tài không có mặt ở trận đấu quan trọng tìm đường thoát hiểm chiều nay do thẻ phạt. Chủ sân Nha Trang giỏi lắm mới hòa khách B. Bình Dương có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau chu kỳ rơi tự do.