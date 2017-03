Số phận chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup

Gia đình LĐBĐ châu Á (AFC) có tổng số 47 thành viên và chỉ cần nằm nửa nhóm trên là đội tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup bằng đường vòng loại.

Đêm 28-3, đội tuyển Việt Nam khởi tranh bảng C vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan. Cùng trong bảng này còn có trận Jordan - Campuchia. Ngay sau lễ bốc thăm, chính những nhà điều hành bóng đá cho rằng bảng C khá nhẹ và Việt Nam cùng Afghanistan sẽ tranh nhau chiếc vé thứ hai bảng C sau Jordan.

Đông Nam Á chỉ có mỗi Thái Lan đã chính thức có mặt tại Asian cup 2019 (12 đội châu Á vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup giành 12 suất đầu dự vòng chung kết Asian Cup 2019). Nhìn vào các bảng đấu vòng loại Asian Cup hiện nay thì tuyển Việt Nam là đội được xem là… nhẹ nhàng nhất. Có thể điểm qua các bảng đấu có những đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.



HLV Hữu Thắng và các học trò còn bao nhiêu phần trăm cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup? Ảnh: AFC NEWS

Trong khi Malaysia rơi vào bảng nặng có CHDCND Triều Tiên, Lebanon và Hong Kong thì Philippines rơi vào bảng F gồm Yemen, Tajikistan và Nepal. Singapore ở bảng E cùng Bahrain, Turkmensiatn, Đài Loan. Cũng cần nói thêm là Turkmenstan đã đánh bại Đài Loan 3-1 chiều 26-3 sau ba ngày hòa Việt Nam 1-1.

Myanmar vào bảng A tương đối dễ thở hơn gồm Ấn Độ, Kyrgyzstan và Macau.

Malaysia gần như là bị bít cửa khi Lebanon và CHDCND Triều Tiên vượt trội hơn hẳn về đẳng cấp. Philippines, Singapore cũng gần như không có lối ra khi gặp các đối thủ lớn.

Chỉ có Việt Nam ở bảng C và Myanmar bảng A được xem là tương đối rộng cửa. Bảng C được xem là thuận lợi cho bóng đá Việt Nam. Nhưng Afghanistan cũng với cách nhìn đó họ quyết không bỏ cơ hội và tìm đến ngay với “phù thủy” người Đức Otto Pfitster để nhắm đến mục tiêu lấy vé trước đội tuyển Việt Nam. Chính tham vọng này của Afghanistan mới làm thầy trò HLV Hữu Thắng lo lắng trong trận đối đầu then chốt vào đêm qua.

Sau trận gặp Afghanistan, đội tuyển Việt Nam sẽ còn gặp một đối thủ tưởng dễ mà khó là Campuchia - đội bóng lần đầu nuôi tham vọng vào vòng chung kết sau khi sa thải HLV Hàn Quốc để tìm đến HLV người Brazil - Leonardo Vitorino. Cũng cần biết ông Vitorino là “người quen” của bóng đá Đông Nam Á khi trước đây từng làm giám đốc kỹ thuật năm năm cho CLB Buriram của Thái Lan, rồi sang Lào làm HLV trưởng đội Lanexang đưa đội này vào chung kết Mekong Cup và vô địch giải Laos-League.

Sự hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á là điều đáng nói ở vị tân HLV Campuchia này. Nếu tuyển Việt Nam chạm trán với Campuchia thì cũng là điều thách thức. Cũng cần biết AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam khó khăn lắm mới thắng được Campuchia 2-1.

Về lý thuyết, dựa vào bảng xếp hạng FIFA và mặt bằng chung ở bảng C thì Việt Nam chỉ xếp sau Jordan mà thôi. Nhưng một khi cả hai đội kèo dưới của Việt Nam là Campuchia và Afghanistan đã quyết tranh suất với Việt Nam thì mọi chuyện lại khác đi rất nhiều. Sự khác biệt đấy phụ thuộc vào sự phát triển, chiến lược của các nền bóng đá Việt Nam cũng như việc xác định điểm rơi cho từng giải đấu.

Lá thăm vòng loại Asian Cup 2019 đã đưa Việt Nam vào bảng quá may mắn nhưng nếu chúng ta chủ quan (như đã chủ quan sau khi bốc thăm) mà bỏ qua cơ hội này thì quá phí phạm.