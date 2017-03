Số phận và bí ẩn từ một bản án

Hai năm rưỡi chỉ xách giày đi đá phủi từ các sân cỏ Hà Nội vào đến Sài Gòn, Như Thành mang một nỗi đau của người chịu án bán độ. Bản án mà ba mẹ Thành đã chuẩn bị tất cả để kiện VFF vì treo giò và quy tội con mình mà không chứng cứ. Cũng cần kể thêm rằng hồi đấy chỉ có Thành là cầu thủ Thể Công duy nhất ở đội tuyển và bị “bụp” trong khi cả một dây cầu thủ Nghệ An khi ấy thi đấu thất thường còn hơn cả Thành thì lại “qua”. May mà đến “phút 89” khi hồ sơ kiện VFF chỉ còn chờ gửi lên thì ba mẹ Thành gặp một trung tá quân đội vốn là người rất am hiểu về bóng đá và hiểu về từng cầu thủ. Vị trung tá này nói rất thật với ba mẹ Thành: “Anh chị hãy vì cái chung nhất là khi bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào SEA Games 22 trên sân nhà mà rút đơn lại. Chúng tôi hiểu cho cháu và cũng rất nhiều người hiểu cháu. Kiện thì anh chị sẽ thắng nhưng bóng đá Việt Nam thì vô cùng rối rắm và không thể bình tâm bước vào dự SEA Games”...

Sau lời khuyên ấy, ba mẹ Như Thành rút đơn lại và khuyên con thật nhiều. Những nhà chuyên môn thì lo lắng thằng bé không đủ bản lĩnh để vượt qua cú sốc nặng nề ấy. Đấy là lý do khi Thành buồn bã đi đá phủi thì rất nhiều nhà chuyên môn khuyên nhủ và động viên Thành. Trong đấy cũng có những lãnh đạo của VFF khóa IV an ủi Thành đừng nản chí và sẽ có giảm án để Thành sớm trở lại.

Và Như Thành đã trở lại một cách thuyết phục trong khi có những người “thoát tội” từ vụ án bí ẩn trên giờ lại không có mặt cùng đội tuyển đoạt cúp vàng.

Số phận thật đắng cay với Như Thành nhưng cuối cùng thì vẫn mỉm cười với người chịu đòn trong vụ án bí ẩn.