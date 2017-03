Cứ mỗi lần đội Đà Nẵng vào TP.HCM, tôi và Trần Vũ hay ngồi với nhau rất lâu và trò chuyện đủ điều. Lần vừa rồi, trong chuyến Đà Nẵng làm khách tại Long An cũng thế. Chỉ có điều ông Vũ khi nói chuyện hay nhìn đi chỗ khác, thỉnh thoảng lại cúi xuống như muốn giấu giếm điều gì. Bất chợt anh thốt lên: “Đà Nẵng thua là do không may mắn chứ không phải chuyện lương, thưởng gì đâu. Lãnh đạo mới rất tốt, rất tử tế và rất nhiệt tình...!”. Những từ “rất” của Trần Vũ nghe rất khác với tính bộc trực của anh ngày nào hay đốp chát và sẵn sàng “xả” lãnh đạo nếu thấy điều bất bình...

Buổi họp chiều 23-1 tại Đà Nẵng, Trần Vũ quá bất ngờ, bất ngờ cho những người cùng hội cùng thuyền là Phan Thanh Hùng, Nguyễn Phương Trung ra đi, còn anh thì văng khỏi chức giám đốc kỹ thuật. Hôm sau, khi trở thành “thường dân”, Trần Vũ tâm sự: “Đó là lúc đắng cay nhất trong quãng đời bóng đá của tôi. 12 năm chơi bóng đỉnh cao và 20 năm làm công tác huấn luyện nhưng lần ra đi này đắng cay quá! Không ngờ nó chóng vánh thế và bất ngờ hơn cả bàn thua ở phút 89. Tôi không tiên liệu được điều gì cả và cũng chẳng ai báo trước cho mình thời điểm chết tiệt ấy. Nghe nói họp mổ xẻ, thế rồi công bố luôn. Đau quá!”.

Trước đây, khi đội bóng Đà Nẵng chưa chuyển giao, dù có bão táp cỡ nào, không giữ chức HLV trưởng thì làm phó, không làm phó thì làm cố vấn, vẫn đi theo đội. Còn lần này thì... Trần Vũ tiếp tục tâm sự: “Tôi như kẻ thế vai. Năm 1999, khi mọi người chán đội Đà Nẵng thì giao cho Trần Vũ, rồi Trần Vũ đưa đội lên chuyên. Rồi khi đội thua, Trần Vũ này cũng giơ đầu chịu báng. Cứ thế, cứ thế cái gì “xương” là giao cho Vũ hết! Người ta gọi tôi là Vũ đen mà đúng là số tôi nó đen thật...!”.

Cuộc đời Trần Vũ thăng trầm cùng bóng đá Đà Nẵng nhưng lần này thì có cả vị đắng của cuộc đời đúng lúc Đà Nẵng thoát cái hồn Sở để nhập với đầu SH...