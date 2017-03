Sợi dây thừng và cái phòng họp báo

Điều phối viên... là ai? Năm nay, ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi mở hẳn lớp tập huấn trong hai ngày do mình dạy hẳn hoi để huấn luyện điều phối viên cho tất cả các sân bóng. Các điều phối viên chỉ cần thuộc Sở TDTT, bất kể từng là nhân viên soát vé hay kế toán hoặc trọng tài đang “hưu”. Điều phối viên được ông trưởng giải tâm đắc gọi là cánh tay nối dài của giám sát trọng tài lẫn đội khách. VFF quy định tài chính cho điều phối viên làm việc trong bốn ngày ít nhất là 600 ngàn đồng và do... ban tổ chức sân trả. Ngoài ra còn có linh động mở ngoặc tùy vào tình hình tài chính ở nơi tổ chức. Thế nên điều phối viên ở sân Long An chỉ nhận có 200 ngàn đồng cho công việc “nối dài” này.