Nó vô hại bởi hai đội đã chắc chắn trụ hạng và đều không có tham vọng chen vào tốp trên. Anh bình luận viên đã rất nghiêm túc khi nhắc đến sự chọn lựa này vì theo phán đoán của mình, cả hai đội phải chơi sòng phẳng. Một chút khó khăn của nhà đài ở trận đấu này chắc chắn sẽ kén khán giả theo dõi trực tiếp khi cả hai đội đều đánh rơi động lực nhưng cái được lớn nhất là họ chơi sạch.

Các giải vô địch quốc gia mấy vòng đấu cuối đều diễn ra theo kiểu đá bàn chứ không còn đấu sức và đấu trí trên sân nữa. Một cầu thủ ở hạng nhất tranh suất lên hạng đã hóm hỉnh rất thật rằng anh em không đủ lực để căng ra chơi nữa, giờ có đá thì lãnh đạo đá thôi. Không biết nên cười hay nên khóc ẩn chứa đằng sau câu nói vui ấy nhưng nó đã lột tả rất rõ bản chất chợ chiều có mua có bán của bóng đá Việt Nam.

Không thể trách các nhà đài khi chọn một trận kém hấp dẫn ở loạt trận nóng bỏng chiều qua để truyền hình trực tiếp bởi sự thật giả khó lường trong nhiều trận đấu. Chính VTV từng là “nạn nhân” của trò bịp bợm trên sân Thống Nhất ngay trong bữa tiệc đăng quang của Sài Gòn XT buông trắng trợn Bình Định dưới sự chứng kiến của rất nhiều quan chức VFF.

Khán giả của VTV hồi đầu tuần qua cũng rất giận dữ với trò mèo trên sân Bình Dương mà trọng tài đã phớt lờ một quả phạt đền mười mươi giúp V. Hải Phòng có trận thắng.

Chiều qua, V-League có tần suất lên sóng ít nhất so với những vòng đấu trước với ba trận rất hay và nóng (nếu đá sòng phẳng) gồm ĐT Long An - HP Hà Nội, Hà Nội ACB - SL Nghệ An, K. Khánh Hòa - Thanh Hóa.

Ai thật, ai giả trong cuộc chơi sặc mùi kim tiền ở cuối mùa khi tiền thưởng cho suất trụ hạng còn hơn mấy lần chức vô địch V-League 3 tỉ đồng.

Bóng đá Việt Nam sắp có 11 tuổi chuyên nghiệp mà giới hâm mộ lẫn những người làm truyền thông vẫn mong lắm mỗi từ “sòng phẳng”.

CÔNG TUẤN