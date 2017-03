Sự cố ở vòng 21 V-League: Quá khích hay đổi tiền lấy điểm

Đã từng có vụ khủng bố đội khách như thế Mùa giải 1997, một ngày trước trận lượt về trên sân Lạch Tray giữa Công an Hải Phòng và Công an TP.HCM, tại trước khách sạn Hàng Hải, đội bóng Công an TP.HCM từng bị quậy đến hoảng loạn và mất ngủ bởi nhóm cổ động viên quá khích Hải Phòng. Hàng chục chiếc xe phân khối lớn rú ga liên tục, inh ỏi, cùng những lời chửi rủa các thành viên đội Công an TP.HCM được nhóm cổ động viên quá khích thực hiện rất chuyên nghiệp. Nghiêm trọng hơn là nhiều cổ động viên Hải Phòng còn đòi cắt gân các cầu thủ Công an TP.HCM, trong đó đội trưởng Lê Huỳnh Đức bị dằn mặt dữ nhất. Liên tục như thế cho đến sáng hôm sau khiến các cầu thủ Công an TP.HCM mất ngủ và lo lắng cho trận đấu sắp tới. Kết quả là trận đấu ấy, các cầu thủ Công an Hải Phòng bất chiến tự nhiên thành vì cầu thủ Công an TP.HCM không còn sức để đá. N.HUY