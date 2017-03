Sự cố trước vòng 22: Cuộc chia tay ồn ào và tai tiếng

Trước mắt, HLV phó Trần Công Minh miễn cưỡng lên ngồi chiếc ghế do Patricio để lại khi V-League chỉ còn năm vòng đấu và Gạch đã hết cửa vô địch...

Khi Patricio thách đấu võ

Chiều qua, Gạch đã chấp thuận đề nghị từ chức của HLV Patricio kèm theo lời nhắn: “Sẽ phạt hai tháng lương và một số chi phí phát sinh do đơn phương chấm dứt hợp đồng”. Tức khí, ông thầy người Brazil la lối ỏm tỏi và trước khi lên xe về TP.HCM, ông còn cởi áo thách Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa... đánh nhau.

Trước buổi tập chiều 24-7, HLV Patricio bất ngờ tuyên bố với các học trò sẽ không tiếp tục dẫn dắt Gạch ở năm vòng đấu còn lại. Ông than thở rằng sau ba trận thua liên tiếp, ông không có được sự ủng hộ từ phía các cầu thủ nên muốn nghỉ để đội bóng tốt hơn. Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa yêu cầu Patricio viết đơn từ chức và hẹn làm việc cụ thể vào 25-7.

Cũng hôm qua, tại nơi đóng quân Bến Lức (Long An), ông Patricio mong muốn nhận hết lương tháng 7 chứ không phải chịu trừ nửa tháng lương do phát ngôn “bị cấp trên can thiệp vào chuyên môn” sau trận thua Bình Dương làm tổn hại đến CLB. Tuy nhiên, ông Hòa vẫn đề nghị Patricio phải tự nhận hình thức chế tài trước khi chờ Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng (đang công tác ở Nhật) về giải quyết. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu ai cho đến khi ông Hòa ra chiêu cuối cùng: “Trừ hai tháng lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng”. Và mọi chuyện đã căng thẳng từ đây, kể cả hành động cởi áo của thầy ngoại đòi đánh nhau với cấp trên.

Vì sao Patricio thất bại?

Patricio có bản hợp đồng đến hết mùa bóng 2008 và được hứa hẹn nếu Gạch có thành tích tốt thì sẽ được gia hạn. Tuy nhiên, sau gần ba tháng huấn luyện, Gạch chỉ thắng ba trận, hòa một và thua bốn, từ hạng tư rớt xuống hạng chín.

HLV xuất sắc nhất Saudi Arabia năm ngoái đã không chịu nổi ở chiến trường V-League. Các cầu thủ kể lại: Patricio quản lý và xây dựng đội bóng không thể như ông thầy Calisto. Ông Patricio chỉ có mặt khi đội tập và thi đấu, quỹ thời gian còn lại ông cô lập mình trong phòng riêng rồi về TP.HCM nghỉ ngơi. Chính vì thế, Patricio thiếu sâu sát và quan tâm đến sự biến đổi về tâm tư của các học trò, dẫn đến việc điều chỉnh trên sân đấu rất hời hợt. Patricio nhiều lần bị nhắc nhở nhưng ông chưa có thói quen thay đổi để thích nghi và cho rằng bị cấp trên can thiệp nhiều quá. Trận thua Thép Cảng 0-1, các cầu thủ phàn nàn Gustavo và Phi Thường chơi dở quá nhưng với Patricio thì không (!?). Tuy nhiên, đấy mới chỉ là tiếng nói từ một phía, phần còn lại ông Patricio mới chỉ nói rằng ông bị can thiệp vào chuyên môn nhiều quá. Ngoài ra, ông cũng không thể tâm sự và lý giải vì ông thấy mình quá đơn độc và ngôn ngữ bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, việc một đội bóng nổi tiếng là đoàn kết vậy mà giờ đây đứng trước hàng loạt mâu thuẫn rõ ràng làm giảm giá trị thương hiệu của họ rất nhiều, nhất là lại chia tay trong cuộc đôi co, cãi vã trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nếu triều đại Calisto tồn tại đến tám năm thì tiếc cho Patricio - từng được xem là phù thủy cao tay lại chỉ ngắn ngủi vài tháng.