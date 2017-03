Sự khác biệt giữa V-League và Thai-League

Trong đó, 1,95 triệu USD là số tiền của Ủy ban TDTT Thái Lan chuyển sang cho LĐBĐ Thái Lan dùng làm mục đích hỗ trợ tài chính cho các giải vô địch trong nước và hỗ trợ tài chính cho các CLB. Còn lại số tiền 1,95 triệu USD khác do 34 CLB Thai-League ở hạng 1 và hạng 2 góp. Vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị do LĐBĐ Thái Lan chỉ định và những vai trò cốt cán trong công ty là do LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm.

Sau hai năm vận hành, Thai-League Com Ltd. mở thêm chức năng đại diện thương mại để thương lượng với các đối tác truyền hình nước ngoài để sở hữu bản quyền phát sóng AFC Champions League, AFC Cup, Asian Cup… liên quan đến các giải quốc tế ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia tham dự. Thai-League Com Ltd. có ba đối tác truyền hình gồm NTB, True Visions và T-Sports. Việc đa đạng hóa đối tác truyền hình nhằm tránh sự phân phối mang màu sắc độc quyền.

Với V-League thì tiếng nói của các ông chủ đội bóng sẽ mang tính quyết định và vai trò của các quan chức VFF điều hành chỉ ở dạng làm thuê. Ngoài ra, Thai-League tập trung vào công nghệ tổ chức hệt như người Anh còn V-League thì đến giờ các sân chỉ tính đến chuyện bóng lăn và ai đến sân thì đến chứ không phải là công nghệ tổ chức giải trí như các nước.

TẤN PHƯỚC