Sự kiện thể thao quốc tế 2014

Serie A: Juventus - AS Roma (2 giờ 45 ngày 6-11) Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội nhất nhì giải với Juventus đang hơn AS Roma 5 điểm lại được ưu thế sân nhà nên khả năng thắng nhiều hơn. Juventus có nhiều chân sút đẳng cấp hơn hẳn gồm Tevez (11 bàn), Vidal (bảy bàn), Llorente cùng Pogba (đều năm bàn). Juventus đã thắng 15 trận trong số 17 trận. Trận này chủ nhà lại có nhạc trưởng Pirlo trở lại sau chấn thương.

Trong lúc đó Roma không có nhiều sao bằng, chỉ trông cậy vào thủ lĩnh Totti cùng Strootman, Gervinho, De Rossi triển khai lối chơi đồng đội gắn bó và có tính chiến đấu cao. Họ có chuỗi 10 trận đầu vào giải toàn thắng lập kỷ lục. Sau đó chựng lại vì thiếu hụt lực lương nhưng vẫn bảo vệ được thành tích 17 trận bất bại. Kỷ lục trên của AS Roma có thể bị phá vỡ trước Juventus - nhà đương kim vô địch hai năm liền.