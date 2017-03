Sức bền đấu kỹ thuật

Điểm qua lực lượng của Sông Lam những tinh binh từng cùng đội tuyển U-20 quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á như Đình Hiệp, Trọng Hoàng, Văn Bình, Hồng Việt cùng thủ thành Nguyễn Thanh Tùng sẽ thấy độ chênh về đẳng cấp. An Giang ngoài “viện binh” Nguyễn Đức Nhân (đội trưởng U-20 quốc gia) được tăng cường từ Đồng Nai thì đội hình chính của An Giang cũng không thật sự mạnh. An Giang ngoài yếu tố về sức bền làm nên thành công ở vòng bảng thì trình độ kỹ thuật vẫn còn kém xa các chân sút đến từ xứ Nghệ.

Theo quy định xóa thẻ của BTC giải, chỉ ưu tiên “xóa” thẻ đối với những cầu thủ dính một thẻ ở vòng ngoài. Theo đó, Sông Lam sẽ không có sự phục tùng của tiền vệ Trọng Hoàng và trung vệ Thanh Hải. Phía An Giang cũng mất hậu vệ cánh phải Nguyễn Danh Nhựt chơi rất xông xáo và hiệu quả, được HLV Hồng Phúc tín nhiệm xếp đá chính ở cả ba trận vòng bảng.

Nhiều người hy vọng An Giang sẽ tái hiện lại “hiện tượng Tiền Giang” đoạt vô địch năm 2006 nhưng điều ấy cực khó trong tình hình hiện tại.

An Giang có thể thua chiều nay nhưng họ lại có hy vọng rất lớn vào danh hiệu đội bóng fair-play nhất trong giai đoạn vàng ít thau nhiều.