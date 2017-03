Suntek Sao Việt TP.HCM lên tiếng

Với hai tuyển thủ quốc gia Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng chủ lực làm đầu tàu, đội đua thành phố xuất sắc vượt qua các kình địch BVTV An Giang, ADC TH Vĩnh Long, Domesco Đồng Tháp giành chiến thắng sau thành tích 59’48”. Với khoảng cách 49 giây tạo ra ở cuộc tranh chấp cá nhân, tay đua Đinh Quốc Việt (thành tích 17 giờ 19’39”) đã vượt lên chiếm áo vàng do Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang, kém 28 giây) nắm giữ kể từ chặng hai.





Sau chặng đua đồng đội tính giờ tại Nha Trang vào sáng 25-4, đội Suntek Sao Việt TP.HCM đã lấy áo vàng và đe dọa ngôi đầu giải đồng đội. Ảnh: MQ

Dù được đánh giá cao nhưng ứng viên nặng ký ADC THVL thi đấu không được thành công, thậm chí thua sút đối thủ BVTV An Giang vốn luôn bị đánh giá yếu hơn tại giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, ADC TH Vĩnh Long vẫn kịp đưa được tay đua duy nhất đủ quyền tranh chấp cá nhân - Huỳnh Văn Thuận bám sát Quốc Việt, Vạn An trong cuộc chiến giành chiếc áo vàng.

Nội dung đồng đội, các thứ tự xếp hạng đã có sự xáo trộn mạnh. Ngôi đầu vẫn do Thanh Sơn Hóa Nông (50 giờ 35’33”) chiếm giữ trong khi vị trí thứ hai đã thuộc về Suntek Sao Việt TP.HCM (kém 1’01”), BVTV An Giang (kém 2’01”) xếp hạng ba. Thế nhưng với tiềm lực có hạn, Thanh Sơn Hóa Nông cực khó bảo toàn ngôi nhất khi đoàn đua chinh phục hai ngọn đèo hiểm trở Khánh Lê (29 km) và Giang Ly (10 km) ở chặng thi đấu thứ 8 ngày 27-4.

Hôm nay (26-4), các đội tạm nghỉ dưỡng sức trước khi bước vào chặng đấu quyết định Nha Trang - Đà Lạt (138 km).

MINH QUANG