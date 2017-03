“Sụp hầm”… chỉ còn 12 tay đua tranh chấp chung cuộc

Ngoài 12 tay đua về đích trong số thời gian quy định, 69 cuarơ còn lại cán đích quá 5% tổng số giờ của tay đua về đầu đã chính thức bị ban tổ chức loại khỏi cuộc chơi.

Sự việc xảy ra khi có bảy tay đua Đinh Quốc Việt (Suntek Sao Việt TP.HCM), Nguyễn Lưu Thanh Nhân (Eximbank), Nguyễn Minh Luận (Thanh Sơn Hóa Nông), Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Châu Hồng Hậu (Quân khu 7), Huỳnh Văn Thuận (ADC THVL), Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) thực hiện tách tốp nhưng các tay đua mạnh tị nạnh không bám đuổi dẫn đến “chết chùm”.

Trước sự cố bất ngờ, chiều qua (20-4) ban tổ chức đã triệu tập cuộc họp khẩn lấy ý kiến 12 đội đua. Tại buổi họp, đại diện các đội Domesco Đồng Tháp, ADC THVL, Suntek Sao Việt TP.HCM nêu ý kiến chỉ nên phạt giờ nhưng vẫn được tính thành tích cá nhân. Chiếu theo điều lệ này, ngoài 8’29” về kém hơn tay đua về đầu, 69 cuarơ về tốp cuối sẽ bị cộng thêm 10 phút phạt vào bảng thành tích tổng sắp cá nhân. Tuy nhiên, trước sự phản ứng mạnh mẽ của HLV Quân khu 7 - Trần Thôi, Trưởng ban điều hành cuộc đua Lê Văn Phú đi đến quyết định loại 69 tay đua khỏi cuộc tranh chấp các thứ hạng cá nhân chung cuộc. Tuy nhiên, ở giải thưởng đồng đội, 69 tay đua này vẫn còn quyền tranh chấp chức vô địch.

Trong số 69 tay đua bị loại quy tụ đầy đủ các tuyển thủ quốc gia Bùi Minh Thụy, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Tấn Hoài, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Thanh Tùng cùng đương kim áo vàng Trần Thanh Điền. Việc “chết chùm” tương tự đã từng xảy ra tại chặng 3 Thanh Hóa - Vinh năm 2013 nhưng các đội vẫn thi đấu rất tiêu cực tại cuộc đua năm nay.

Chặng này chiến thắng đã thuộc về tay đua trẻ An Giang Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) sau cú nước rút hạ Minh Luận, Hoàng Thái tại đích đến. Với thành tích 2 giờ 54’15”, Vạn An vượt lên xé áo vàng lẫn áo xanh của Lê Văn Duẩn.

Nội dung đồng đội, một trong những đội đua yếu nhất giải Thanh Sơn Hóa Nông (thành tích 12 giờ 56’13”) “bỗng dưng nổi trội” khi vượt mặt các “đại gia” chiếm ngôi nhất đồng đội.

Sáng nay (21-4), đoàn đua tranh tài chặng 3 Vũng Tàu - Phan Thiết lộ trình dự kiến 165 km.

