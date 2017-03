Taekwondo Việt Nam trắng tay

Buồn vì sự tụt hậu Đó là cảm xúc của những người trong cuộc khi nói về sự xuống dốc của taekwondo VN hiện nay. * Giám đốc Trung tâm đào tạo võ thuật TP.HCM, cựu HLV tuyển taekwondo VN nguyễn Đăng Khánh: Nhìn chung lượng người tập luyện taekwondo VN hiện tuy có giảm nhưng không nhiều. Tuy có khá nhiều gương mặt mới xuất hiện qua các giải trẻ vô địch quốc gia nhưng phần đông chưa có định hướng và trình độ chưa đạt yêu cầu. Trước đây, thế hệ của tôi luôn tập vì đam mê và yêu nghề. Chúng tôi chấp nhận hi sinh tất cả, nỗ lực vượt qua bản thân mình để giành chiến thắng mà không màng đến chế độ đãi ngộ, tiền thưởng... Các VĐV ngày nay bị tác động quá nhiều bởi các vấn đề kinh tế, xã hội nên không còn tập trung ý chí cao. Thêm vào đó là công tác định hướng, đào tạo chưa chuyên nghiệp, trình độ HLV còn hạn chế... cũng góp phần khiến thành tích taekwondo đi xuống. * Nhà báo Hoàng Đô: Tôi rất buồn trước việc taekwondo VN ngày một xuống dốc. Nguyên nhân theo tôi là do hiện nay thiếu những người có đủ tâm và tầm, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng và thiếu cọ xát quốc tế. Việc võ sĩ có nhiều thành tích nhưng không được đãi ngộ tốt đã làm chùn bước thế hệ trẻ. Vì vậy, nếu khá giả một chút, nhiều vị phụ huynh cương quyết không cho con em đi theo con đường VĐV chuyên nghiệp. * Võ sĩ Nguyễn Văn Hùng: Lượng VĐV taekwondo chuyên nghiệp hiện nay rất ít, nhất là ở các thành phố lớn. Ngoài ra, các thành viên tuyển quốc gia cũng ít có dịp cọ xát quốc tế so với các nước, cụ thể là Thái Lan. Thêm vào đó, sự phát triển mạnh của phong trào taekwondo trên thế giới khiến thành tích sa sút của taekwondo VN là chuyện hiển nhiên.