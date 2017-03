Tai nạn có chủ đích của VĐV chủ nhà?

Từ vị trí hạng tư cá nhân, hạng ba đồng đội, đội đua này ngậm ngùi rời giải sau chặng cuối Cần Thơ đi Long Xuyên (61 km).

Nói về tai nạn hi hữu của các học trò, HLV Bành Chấn Quyền giọng đầy tiếc nuối: “Không hiểu vì lý do gì, một tay đua trẻ của chủ nhà An Giang đột ngột ngã ngang khiến hàng loạt tay đua của chúng tôi té theo. Không may trong số đó đều có các VĐV trụ cột của Bình Dương như Võ Thị Phương Phi đang xếp hạng tư cá nhân, Cao Thị Thùy Trang, Phan Thị Cẩm Lệ nên chúng tôi mất luôn hạng ba đồng đội chung cuộc về tay GVB An Giang”.

Nhận xét trên đã được chúng tôi xác minh từ các thành viên trong đoàn đua. Như vậy không loại trừ tai nạn đấy là do cố ý và là tiểu xảo của các ê kíp kèn cựa nhau để lấy thành tích và điều này cần phải báo động.

Trong lúc các đối thủ cứ vô tư đeo bám Kim Youri hòng thôn tính áo vàng, Hàn Quốc đã chơi nước cờ cao tay khi tung Namkung Soyoung (Hàn Quốc) âm thầm thực hiện cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Với cú nước rút thắng chặng tại TP Long Xuyên, Namkung Soyoung xuất sắc đoạt cú đúp áo vàng, áo xanh chung cuộc trước sự ngỡ ngàng của đối thủ. Ngoài ra, đội đua Seoul còn giành luôn chức vô địch đồng đội, ngôi á quân thuộc về tuyển Nhật trong khi GVB An Giang vượt lên soán ngôi CTNMT Bình Dương giành hạng ba chung cuộc.

Danh hiệu áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc nhất) thuộc về tay đua Cà Thị Thơm (Hà Nội).

