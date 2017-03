Tai nạn kinh hoàng làm 6 cầu thủ Togo thiệt mạng

Ngôi sao Adebayor từng thoát chết trong vụ xả súng vào xe buýt chở các cầu thủ Togo tháng 1/2010 (Nguồn: BBC)

Theo Huy Đồng (Vietnam+)



Vụ tai nạn xảy ra ngày thứ Bảy vừa qua, gần thành phố Atakpame, cách thủ đô Lome (Togo) 160km về phía Bắc. Lúc đó, cả đội bóng Etoile Filante đang trên đường đến Sokode để chuẩn bị cho trận đấu với Semass ở giải vô địch quốc gia nước này.Tổng thống Togo Faure Gnassingbe ngay lập tức ban chỉ thị đưa các nạn nhận đến bệnh viện quân sự ở thủ đô Lome để chữa trị.Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là lốp chiếc xe phát nổ, khiến cho chiếc xe bị lật và lao xuống một khe núi. Một số nạn nhân đã bị chết cháy. Một số nhân chứng cho biết chiếc xe buýt đã lộn nhiều vòng trước khi lao vào khe núi.Thủ môn Mama Souleyman - môt trong số những người may mắn sống sót cho biết: "Tôi không biết vì sao lại xảy ra tại nạn khủng khiếp đó. "Etoile Filante từng 7 lần vô địch giải bóng đá quốc gia và là Á quân ở giải đấu vô địch các câu lạc bộ châu Phi vào năm 1968.Còn nhớ, hồi đầu năm nay, chiếc xe bus chở đội tuyển quốc gia Togo đến Angola tham dự CAN 2010 (Cup bóng đá châu Phi) đã bị một nhóm vũ trang sử dụng súng máy tấn công. Vụ xả súng điên loạn này khiến người tài xế thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong đó có 2 tuyển thủ.Năm 2007, Bộ trưởng bộ thể thao Togo Richard Attipoe cùng 21 người khác đã thiệt mạng sau khi chiếc may bay chở họ bị rơi ở Sierra Leone.