Tam Lang và Tài Em nhận giải “Vinh danh Fair Play”

Hậu SEA Games 2005, cố GS Trần Văn Giàu rất cảm kích nghĩa khí của chàng trai xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An cùng quê với mình nên đã tặng Tài Em cuốn sách Bản lĩnh Việt Nam do chính tay ông biên soạn và số tiền 5 triệu đồng. Phan Văn Tài Em nhớ lại khi ấy, anh rất xúc động nghe bác Giàu chỉ dạy những điều hay lẽ phải ở đời như một tấm chân tình của người thân trong gia đình. Sau đó, Tài Em đã dành tặng số tiền này cho UBND xã An Lục Long mua một chiếc lư hương để người dân có thể thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ.