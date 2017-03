Tấm lòng của một ngôi sao

Nói đến những ngôi sao NBA thì người ta nghĩ ngay đến việc đó là những triệu phú thể thao. Cao vời vợi về kích thước của một con người bởi anh là VĐV bóng rổ, xa vời vợi bởi Kelly đến từ Mỹ, cách Việt Nam nửa vòng Trái đất… Anh đến thăm DRD và làm những công việc rất bình thường, dọn dẹp rác, đồ cũ cho một cái bếp bốc mùi ẩm thấp khi tổ chức DRD dọn về đó, trò chuyện, gửi những bức thông điệp đến những người khuyết tật, kém may mắn trong cuộc sống…

DRD là một tổ chức có vai trò hướng cộng đồng có một cái nhìn đúng đắn và nhân văn về người khuyết tật, tổ chức này được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hỗ trợ. Ấn tượng đầu tiên của ngôi sao bóng rổ NBA là khi bước vào cổng trụ sở anh đã phải cúi đầu vì chiều cao quá cỡ (2,13 m).

Kelly mang thông điệp của tình yêu đến với các em bé khuyết tật. Ảnh: XUÂN HUY

Kelly lần đầu tiên đến Việt Nam để tham gia công tác tuyển chọn tài năng bóng rổ để đưa sang Mỹ huấn luyện. Cái hay của một VĐV nhà nghề nói riêng và một VĐV xuất phát từ giải thể thao trứ danh thế giới như NBA nói chung thì có lẽ chúng ta phải học hỏi. Kelly đại diện cho Quỹ NBA Care.

Kelly luôn nở nụ cười trên môi khi làm những công việc dọn đồ đạc trong cái bếp quá chật chội so với kích cỡ của những người khổng lồ như “dân NBA”. Anh nói rằng anh làm những việc này cũng như anh đến thăm DRD là anh muốn tạo một “phản ứng dây chuyền” để cộng đồng và nhiều tổ chức khác nữa đến với những con người kém may mắn bằng sự quan tâm, bằng con tim và bằng tình yêu đúng nghĩa… Và điều quan trọng hơn là phải biết cách cư xử với những con người kém may mắn.

Họ đến DRD nói riêng và Việt Nam nói chung để quảng bá bóng rổ NBA chăng? Chưa hẳn như thế. Nhưng chỉ cần sự quan tâm chu đáo của một ngôi sao đại diện cho giải thể thao hàng đầu thế giới đem đến những niềm vui thực tế cho người kém may mắn không thôi đã là fair play, đã là những công việc bình thường nhưng rất vĩ đại.

Thật bất ngờ với câu “Điều ước của anh là gì?” do một bạn khuyết tật hỏi và Kelly chẳng suy nghĩ gì cả đã trả lời ngay: “Thế giới này là một ngôi nhà”.

Xong phần giao lưu và trả lời câu hỏi, Kelly lại cắm đầu vào công việc dọn dẹp trong bếp…

Thông điệp Kelly mang đến đơn giản nhưng có chiều sâu với độ lan tỏa rộng lớn từ những việc làm nhỏ mà thực tế.

TẤN PHƯỚC