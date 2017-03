Tám người hành hung trọng tài Trí

Đại tá Lê Trọng Phượng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định: “Vụ việc CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài sau trận đấu trên sân Cao Lãnh đã để lại một tác động xấu đến xã hội. Công an Hải Phòng đang phối hợp với C45 và Công an Đồng Tháp điều tra làm rõ”.

Theo nguồn tin chúng tôi có được thì đến chiều qua lực lượng Công an Hải Phòng đã khoanh vùng và tìm ra các đối tượng tham gia hành hung trọng tài Võ Minh Trí gồm tổng cộng tám người và cơ quan điều tra đã có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của các đối tượng này. Họ nằm trong số nhóm CĐV Hải Phòng đi cùng trên chiếc xe 45 chỗ mang biển số 16L-2154 từ Hải Phòng vào Đồng Tháp cổ vũ và trở về. Con số này phù hợp với những gì giám sát Nguyễn Văn Mùi quan sát và thuật lại rằng có một nhóm gần 10 người bước xuống xe, trong đó có hai nữ và chỉ có hai người trèo vào trong xe chở trọng tài Trí qua cửa chỗ tài xế ngồi để tấn công trọng tài Trí.

Các CĐV Hải Phòng trên sân Cao Lãnh và có mặt trên chiếc xe 45 chỗ. Ảnh: TUỔI TRẺ

Trọng tài Võ Minh Trí trong trận Đồng Tháp - V. Hải Phòng. Ảnh: XUÂN HUY

Theo tường trình của trọng tài Trí: “Trong lúc đi vệ sinh ở gần Trạm thu phí Trung Lương, thoáng thấy chiếc xe 45 chỗ chạy ngang và vài tiếng hét “Tụi nó kìa!”, tôi biết có chuyện chẳng lành và chạy nhanh về xe rồi đóng cửa lại. Biết là sẽ bị truy đuổi, tôi dồn hết hành lý của mọi người lên các băng ghế trên và đường đi rồi nằm trốn ở dưới băng cuối. Sau khi đám người hung hăng vừa đi vừa hét “Thằng Trí “chó” đâu!” đi tìm và nhận mặt từng thành viên thì một trong hai phụ nữ đi chung với đoàn đã bật đèn pin từ điện thoại di động rọi vào xe và hét lớn “Nó nằm ở dưới đây này!”. Lúc đấy nhóm người khoảng 10 người chạy lại nhưng cửa xe đóng kín nên họ chạy qua bên cửa tài xế rồi hai người xông vào bất chấp sự can ngăn mà đánh tôi. Một người mà tôi nhận ra qua ảnh mặc áo trắng cầm cờ, cầm cả trái dừa ném vào đầu tôi. Họ la hét, chửi bới và thậm chí còn tính nhổ những thanh sắt ở ghế xe ra để làm hung khí đánh nhưng không được nên cứ tay mà thụi và đánh tôi tới tấp…”.

Trên hành trình từ Cao Lãnh về Hải Phòng, nhóm CĐV trên đã hai lần bị công an mời làm việc tại Huế và Quảng Trị. Khi xe chở về tới khu vực Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) thì bị cơ quan điều tra mời về trụ sở Công an TP Hải Phòng lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Trong số những CĐV được mời về trụ sở công an không có nhân vật áo trắng bị nhận diện. Theo lời khai thì nhân vật này tên là H. “đen”, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đã xuống xe cùng hai người khác ở dọc đường. K.LINH

TẤN PHƯỚC