Tấn công vào các kỷ lục bơi

Dưới đây là những gương mặt kình ngư nổi trội của đôi bên trên đường đua xanh trong tổng số 950 tay bơi có mặt…

Các kình ngư nam hứa hẹn mưa kỷ lục

Michael Phelps (Mỹ, 26 tuổi): VĐV đầu tiên trong lịch sử giành được tám HCV trong một kỳ Olympic tại Bắc Kinh 2008. Trước đó, ở Olympic Athens 2004 anh cũng đã đoạt sáu HCV nên bây giờ chỉ cần thêm ba huy chương nữa (không kể màu gì) là phá kỷ lục người chiếm nhiều huy chương nhất (18 huy chương) trong nhiều lần dự Olympic đang thuộc về VĐV thể dục dụng cụ L. Latynina (Liên Xô cũ) từng đạt được trong ba Olympic 1956-1964. Rất có khả năng Phelps làm được điều đó vì lần này anh dự đến bảy nội dung chuyên bơi bướm (có ba nội dung tiếp sức) trong đó có hai ngôi đương kim vô địch thế giới mà đây lại là lần cuối cùng dự Olympic nên sẽ tập trung để lại dấu ấn vinh quang trước khi giải nghệ.

Michael Phelps và Natalie Couglin đang sở hữu nhiều huy chương và được xem là những nhân vật có thể tạo đột biến. Ảnh: GETTY IMAGES

Ryan Lochte (Mỹ, 27 tuổi): Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Phelps trong một số cự ly, tuy kỳ trước chỉ ba HCV song từ năm 2009 đã có tiến bộ giúp đạt bốn chức vô địch tại giải vô địch thế giới 2011 so với Phelps ba ngôi vô địch. Rồi cách đây hai tuần đã thắng Phelps ở hai nội dung bơi đua tại Mỹ.

James Magnussen (Úc, 21 tuổi): Đại diện cho thế hệ mới trong làng bơi Úc với hai chức vô địch thế giới bơi 100 m tự do cá nhân lẫn tiếp sức 4 x 100 m tự do năm 2011. Tham gia bốn nội dung bơi tự do.

Kosuke Kitajima (Nhật, 29 tuổi): Chuyên gia bơi trườn sấp đoạt bốn HCV tại hai kỳ Olympic Athens và Bắc Kinh bảo vệ thành công danh hiệu 100 m và 200 m trườn sấp, đồng thời lập hai kỷ lục thế giới năm 2008.

Park Tae-hwang (Hàn Quốc, 22 tuổi): Một HCV, một HCB Bắc Kinh 2008 bơi 400 m và 200 m cá nhân tự do. Là tay bơi Hàn Quốc đầu tiên giành được huy chương Olympic.

Sun Yang (Trung Quốc, 20 tuổi): Nhà vô địch thế giới 800 m và 1.500 m tự do cộng thêm kỷ lục thế giới nội dung sau.

Các tay bơi nữ hứa hẹn tạo cuộc đua sôi nổi

Natalie Couglin (Mỹ, 29 tuổi): 11 huy chương Olympic, trong đó có sáu ở Olympic Bắc Kinh. Đã thu hoạch tổng cộng 48 huy chương quốc tế, trong đó hai lần liền đoạt HCV Olympic cự ly 100 m ngửa. Được bầu chọn tay bơi nữ xuất sắc nhất thế giới 2008, còn xuất sắc nhất nước thì đã ba năm liền.

Missy Franklin (Mỹ, 17 tuổi): Đại diện làn sóng mới Mỹ trẻ nhất, là nữ VĐV Mỹ đầu tiên thi đấu bảy nội dung.

Stephanie Rice (Úc, 24 tuổi): Được mệnh danh là “Cô gái vàng Bắc Kinh” qua thành tích sáng chói với ba HCV Olympic 2008. Đang giữ chức vô địch thế giới và kỷ lục thế giới 400 m cá nhân hỗn hợp.

Leisel Jones (Úc, 26 tuổi): Năm 15 tuổi đã dự Olympic Sydney 2000 nên nay trở thành tay bơi Úc đầu tiên dự bốn Olympic liên tục qua đó đã được hai HCV bơi trườn sấp.

Rebecca Adlington (Anh, 23 tuổi): Hai HCV bơi 400m và 800m tự do kèm một kỷ lục thế giới. Được tấn phong là tay bơi xuất sắc nhất Vương quốc Anh trong 100 năm qua.

HUY KHANH