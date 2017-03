Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ gấp ba lần

Từ vụ đông đảo cổ động viên (CĐV) SL Nghệ An suýt làm vỡ sân Bình Dương chiều 4-8, Ban tổ chức sân Thống Nhất đã lên phương án siết chặt an ninh trong trận XMXT Sài Gòn - SL Nghệ An.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Trần Đình Huấn ngay sau cuộc họp triển khai an ninh trận đấu. . Phóng viên: Tự sự việc ở sân Bình Dương vòng 18, sân Thống Nhất sẽ tiên liệu và kế hoạch chuẩn bị đảm bảo trật tự ra sao vào chiều 18-8? + Ông Trần Đình Huấn: Chúng tôi tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ lên gấp ba lần. Cụ thể sẽ có 300 cảnh sát và 60 vệ sĩ. Lực lượng công an sẽ đứng dưới sân lẫn trà trộn trong lực lượng CĐV. Thực tình sân Thống Nhất đã quen tổ chức các sự kiện rồi nên chuyện không đến nỗi phức tạp. Tôi rất mong lực lượng CĐV của hai đội, nhất là SL Nghệ An cỗ vũ đẹp để cho trận đấu được diễn ra chất lượng cao, cống hiến. Công tác chuẩn bị siết chặt an ninh của sân Thống Nhất. Ảnh: CTV . Sân Bình Dương đã để hàng ngàn CĐV mang chai nước vào sân và trở thành bi kịch, còn sân Thống Nhất? + Vì sân Bình Dương vào cửa tự do nên không kiểm soát được. Với sân Thống Nhất thì không có chuyện đó đâu, chai nước bị yêu cầu vứt bỏ ngay từ ngoài sân. Sân bán vé nên việc kiểm soát chai nước được thực hiện gắt gao. . Ban tổ chức có tính đến những tình huống xấu nhất hay chưa khi đây cũng là một trận đấu quan trọng và gay cấn? + Chúng tôi đã có biện pháp hết rồi. Lúc đầu chúng tôi thương lượng phía XMXT Sài Gòn nhường khu khán đài B, C, D cho CĐV đội khách, còn các khu A dành cho CĐV chủ nhà. Tuy nhiên, phía XMXT Sài Gòn chỉ chấp nhận để khu A4 và khu D cho CĐV SL Nghệ An mà thôi. Kế hoạch là 300 cảnh sát và 60 vệ sĩ nhưng nếu tình hình người xem quá đông và có dấu hiệu không ổn thì sẽ có lực lượng tăng cường rất nhanh. . Còn công tác an ninh quanh sân sẽ ra sao? + Công an sẽ làm nhiệm vụ hết các tuyến đường phía trước vì dự kiến CĐV sẽ đến rất đông. Riêng trận đấu này sẽ không có bãi giữ xe trong sân như những trận đấu khác mà là khu để xe của những người làm nhiệm vụ. . Xin cảm ơn ông. TẤN PHƯỚC thực hiện