Tay cơ ngủ gật trong trận snooker 7 giờ

Graeme Dott ngủ gật vì đối thủ tính quá chậm ở trận đấu kéo dài 7 giờ vòng 1 giải vô địch Snooker thế giới. Ảnh: PA.

Dott cuối cùng đã thắng Ebdon 10-6 và kết thúc trận đấu lúc 23 giờ 25, thay vì buộc khán giả phải chờ đợi qua nửa đêm.

Ban đầu, tất cả đều dự báo Dott và Ebdon cùng lắm sẽ chỉ đánh đến trưa nhưng rồi đến 1 giờ 45 chiều, tỷ số đang là 8-6 nghiêng về tay cơ người Scotland.

Sở dĩ trận đấu bị kéo dài như vậy vì Ebdon nổi tiếng là người đánh chậm và suy nghĩ lâu. Thậm chí, có thời điểm trong khi thi đấu, anh xin đi toilet một thời gian dài và khiến Dott cùng trọng tài Terry Camilleri phải ngồi chờ với vẻ thiếu kiên nhẫn. Dott thậm chí còn tranh thủ chợp mắt những lúc phải chờ đợi đối thủ quá lâu.

Theo Dott thì Ebdon là lý do khiến ban tổ chức giải snooker thế giới phải sắp xếp cho họ ba đuổi để kết thúc do vào buổi chiều, trận đấu không thể diễn ra do vướng lịch thi đấu của các cặp khác lúc 2h30.

Vì thế mà 9 giờ sau, tức 22h45, Dott và Ebdon mới trở lại bàn thi đấu. Rất may là Dott đã thắng trong 2 ván cuối với thời gian chỉ có 40 phút và giành thắng lợi chung cuộc là 10-6. Trong 2 ván này, ván cuối thậm chí kéo dài có 16 phút 28 giây, ít nhất trong các ván mà cả hai đã đánh.

Peter Ebdon nổi tiếng về nghĩ chậm trong các trận snooker.

Kết thúc trận đấu, Dott và Ebdon mất 7 giờ 18 phút và 26 giây. Tuy nhiên, trận đấu dài nhất trong lịch sử giải là khi Eddie Charlton đánh bại Cliff Thorburn 10-9 vào năm 1989 trong 10 giờ, 24 phút.

Ở vòng 2, tay cơ người Scotland sẽ gặp nhà vô địch năm 2005 là Shaun Murphy.

Theo Anh Hào (VNE)