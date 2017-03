Tề gia, trị quốc

Phải giải quyết xong nội tình đội bóng, CLB mới có hy vọng thi đấu khởi sắc. Minh chứng cho việc phải “tề gia” rồi mới “trị quốc” ấy xuất hiện không ít. Không phải ai cũng được như ông Calisto, ông Hoàng Anh Tuấn hay HLV người Thái Lan của HAGL.

Trước mỗi trận đấu, họ chỉ phải tập trung xem đối thủ là ai để đưa ra những quyết sách chuyên môn thuần túy. Hơn thế, sự đồng lòng của BHL và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của lãnh đạo chính là “chiếc roi” cứng nhất cho các HLV quản quân.

Thế mới có chuyện, dù sau mấy vòng đấu, K.KH ngập lụt ở phía cuối BXH, chiếc ghế của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn vững như bàn thạch. “Không có chuyện thay tướng. Anh Tuấn vẫn làm tốt phần việc của mình”, ông Hùng, GĐĐH K.KH luôn khẳng định như vậy, ngay cả khi có tin đồn đội bóng phố biển Nha Trang đang tìm cách liên hệ với HLV Riedl. Trên chung một lòng, dưới cũng chẳng dám loạn.

Cầu thủ K.KH được coi là “lành” nhất V-League cũng bởi vì lý do như vậy. Và cũng chỉ sau vài vòng đấu chệch choạc, K.KH dần lấy lại phong độ và tiếp tục thể hiện sự “ngổ ngáo” của mình.

Ai đó nói, ông Tuấn là một HLV may mắn vì có một đoàn quân như vậy! HLV Calisto càng là minh chứng rõ nét hơn cho một nội bộ an bình. Không ai nghi ngờ khả năng của HLV người Bồ Đào Nha và cũng chẳng ai tin rằng ông sẽ bị BLĐ sa thải vì bất cứ lý do gì sau hơn 5 năm gắn bó với đội bóng.

Cũng chính vì được toàn quyền quyết định về chuyên môn, ông Calisto đã xây dựng được một đội bóng có kỉ luật và tư duy chiến thuật cao. Vì thế, ngay cả khi ĐT.LA khởi đầu không như ý muốn thì giới chuyên môn cũng nhận định rằng, đó chỉ là những bước chạy đà chậm của đội bóng Long An mà thôi.

Nhưng không phải ai cũng có những thuận lợi trong việc “tề gia” như ông Calisto hay ông Hoàng Anh Tuấn. Ở mùa giải năm ngoái, VH.HP suýt chút nữa không thăng hạng được vì lục đục nội bộ. BLĐ hứa thưởng tiền nhưng liên tục khất lần. HLV Kleber sớm ra đi vì yếu chuyên môn. HLV Alberto đến cũng chẳng được lòng quân sĩ. VH.HP khi ấy gần như được thả nổi và may sao họ cũng “lết” được về đích.

Mùa giải ấy, HLV Vương Tiến Dũng vì không “tề gia” nổi cũng đã phải rời chiếc ghế HP.HN. Và bây giờ ông Dũng may mắn khi đến với một XM.HP đã bình ổn hơn về nội tình. Từ đầu giải đến giờ, chẳng còn nghe thấy chuyện quân chống tướng ở Đội bóng hoa phượng đỏ nữa. Cũng vì thế, họ đang bay cao.

Cổ nhân dạy cấm có sai “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” và “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Đây cũng có thể coi là những bài học vỡ lòng cho bất kì đội bóng nào muốn xây dựng một tập thể vững mạnh, có kỉ luật. Thay tướng không phải lúc nào cũng thể hiện cái uy của ông chủ. Nhiều khi, nó thể hiện sự bất lực trong việc xây dựng một tập thể!

Chỉ cách đây 2 hôm thôi, HN.ACB cũng thay tướng. Nhưng cái sự rời ghế của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc khi ấy chỉ có thể coi là thất bại của “bầu” Kiên hơn là sự mạnh tay của ông chủ đội bóng này. Bây giờ, ngay cả nội bộ cũng chưa bình ổn được, HN.ACB sẽ lấy gì để đi “đấm xứ người”?