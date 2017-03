Tevez lập đại công, Man City đánh bại West Ham

Để MU chấm dứt mạch toàn thắng sau trận derby kịch tính cuối tuần trước, thày trò Mark Hughes đã lấy lại hưng phấn và tiếp tục khẳng định tham vọng với chiến thắng 3-1 trước West Ham, kết quả đưa Man “xanh” vươn lên đứng thứ 5, cùng có 15 điểm như Liverpool và chỉ kém hai đội đầu bảng MU và Chelsea 3 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Chân sút chủ lực Adebayor vẫn chưa hết án treo giò nhưng đêm qua, Tevez đã chứng tỏ Man City không chỉ có mình tiền đạo người Togo là đáng sợ. “Carlitos” giúp đội chủ nhà có khởi đầu hết sức thuận lợi khi ghi bàn mở tỷ số ngay phút 5.

Dù Carlton Cole đã gỡ hòa cho The Hammers ở phút 24 nhưng Man City nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn ít phút sau đó với pha đá phạt điệu nghệ của Martin Petrov. West Ham nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng Tevez đã hạ gục ý chí đội khách với bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 61.

Trở lại những diễn biến chính trên sân The City of Manchester đêm qua, đội chủ nhà nhanh chóng dồn lên tấn công ép sân West Ham sau tiếng còi khai cuộc. Lợi thế sớm đến với Man City khi ngay phút 5, Tevez đã đưa The Citizens vượt lên dẫn trước. Petrov vượt qua Faubert bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang vào trong để Tevez dễ dàng đệm bóng vào lưới The Hammers.

Ít phút sau, tiền đạo người Argentina chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho Man “xanh” sau pha xoay người sút bóng rất nhanh nhưng đáng tiếc là bóng đi chệch cột trong gang tấc. Sự xông xáo của Tevez khiến hàng thủ West Ham lúng túng thấy rõ trong khi việc có bàn thắng sớm giúp Man City tạo được thế trận thuận lợi thấy rõ.

Trong thế bị ép sân nhưng West Ham bất ngờ tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 24, trong một thoáng có phần lơi lỏng của hàng phòng ngự Man City. Từ quả đá phạt của Diamenti, trung vệ Lescott phá bóng không dứt khoát để Kovac có bóng dứt điểm tạo điều kiện cho Carlton Cole đánh gót ghi bàn.

Đó là thời điểm mà đội khách dường như đã lấy lại được sự tự tin khi mạnh dạn chơi đôi công cùng Man City. Tuy nhiên, với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá, Man “xanh” không mất nhiều thời gian để tái lập thế dẫn bàn. Phút 32, Petrov thực hiện pha sút phạt hàng rào kỹ thuật đưa bóng cắm vào góc lưới trước sự bất lực của thủ thành Green.

Những phút cuối hiệp 1, Man “xanh” tạo được vài tình huống hãm thành nguy hiểm và nếu không có sự xuất sắc của Green, cách biệt đã có thể được nới rộng cho đội chủ nhà sau những pha dứt điểm của Tevez, Petrov hay Bellamy.

Sau giờ nghỉ, Man City vẫn là đội làm chủ thế trận và dù xuất sắc đến mấy, Green cũng đành bất lực vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa sau pha đánh đầu gọn gàng ở cự ly gần của Tevez từ đường đá phạt của Bellamy. Tỷ số được nâng lên 3-1 và mọi hy vọng có điểm của thày trò Zola coi như sớm chấm dứt.

Phút 79, HLV Mark Hughes tung Santa Cruz vào sân và đây là lần đầu tiên xung trận của tiền đạo người Paraguay kể từ khi gia nhập Man “xanh” hồi mùa Hè. Chính Cruz có cơ hội để tạo dấu ấn trong ngày ra mắt nhưng anh lại đệm bóng chệch cột sau pha tạt bóng “dọn cỗ” của Petrov.

Đội hình thi đấu :

Man City: Given - Zabaleta, Toure, Lescott, Bridge - Wright-Phillips (Santa Cruz 79’), De Jong, Barry (Johnson 89’), Petrov - Tevez, Bellamy.

West Ham: Green - Faubert, Da Costa, Tomkins, Ilunga - Diamanti, Kovac (Stanilas 70’), Parker, Noble, Jimenez (Hines 70’) - Cole.